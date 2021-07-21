Чиновники в Хабаровске придумали очень интересное объяснение, почему им надо ездить на «Тойотах» и «Лексусах»
Фото: productcenter.ru
Автопарк городской администрации – это 120 машин самых различных марок и моделей, преимущественно премиальных. К ним-то и возникают претензии рядовых горожан. Те, кто пользуются такими автомобилями, ссылаются на средний возраст транспортных средств, дескать, они не свежие.
Приводимые данные следующие: несколько автобусов, кроссоверы Lexus LX, Land Cruiser, Nissan X-Trail, легковые Toyota Camry и другие модели были выпущены 11 лет назад, а самым старым считается автомобиль мэра Хабаровска, которому в этом году стукнуло 12 лет.
В 2020 году тогдашний глава городской Думы Михаил Сидоров громогласно отказался от служебного Land Cruiser 200, получив взамен куда более простой автомобиль Nissan Teana. Поступок чиновника местные жители восприняли позитивно, ожидая, что его примеру последуют и другие представители административного аппарата. Однако хороший поступок оказался не заразительным – чиновники не захотели лишать себя удовольствия добираться на работу с повышенным комфортом и пафосом.
В пресс-службе администрации Хабаровска заявили, что многим управленцам проблемы общественного транспорта знакомы не понаслышке, поскольку они пользуются муниципальными автобусами каждый день. А полный отказ от служебных автомобилей, дескать. Невозможен в принципе, потому как может привести к коллапсу управления городом, прежде всего, в зимний период. Проблема в любом случае решается, поясняет пресс-служба, но сразу ее не решить.
Местные СМИ, тем временем, напоминают, что в Москве работает представительство Хабаровска, и там, мол, есть служебный Audi A8. Его используют тогда, когда в столицу приезжает мэр Хабаровска Сергей Кравчук и совершает по ней свои рабочие поездки. Депутаты неоднократно требовали продать лимузин, но воз и ныне там.
А пока идут споры относительно автопарка городской мэрии, местные чиновники заявили, что намерены в скором времени закупить три новых внедорожника УАЗ «Патриот» и почему-то обязательно в комплектации «Люкс Премиум».
- 6 270 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 4 747 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 1 170 000 РLexus LX 2005 в Москве
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 370 000 РLexus LX 2010 в Москве
- 3 640 000 РLexus LX 2013 в Москве
- 2 210 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 550 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 4 250 000 РToyota Land Cruiser 2014 в Москве
- 9 147 000 РLexus LX 2020 в Москве
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