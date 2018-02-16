16 февраля 2018, 10:00

Чиновников предложили пересадить на Lada Vesta Signature

Думский депутат Василий Власов предложил закупать для чиновников автомобили Lada Vesta Signature вместо Ford Mondeo. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова поддержать его идею и пересадить сотрудников госучреждений на отечественные автомобили.
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По мнению депутата, длиннобазная Vesta Signature идеально подходит для российских чиновников: просторный кожаный салон, богатая комплектация и стоимость порядка 1 млн рублей. Автомобиль оснащается 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра с уменьшенным уровнем вибрации и роботизированной коробкой АМТ5.
 
Василий Власов, депутат Госдумы, фракция ЛДПР « Учитывая внешнеполитическую обстановку, а также решение президента перейти на автомобиль отечественного производства «Кортеж», считаю целесообразным прекратить использование автомобилей Ford Mondeo. Прошу вас и ваше министерство поддержать инициативу по переходу всех государственных учреждений, обслуживаемых ФГБУ "Автотранспортный комбинат" управления делами президента РФ, на автомобили отечественного производства, а именно Lada Vesta Signature. »
Василий Власов, депутат Госдумы, фракция ЛДПР

Во всем мире не только чиновники, но и руководители государств ездят на автомобилях, выпущенных национальным автопромом. Например, канцлер Германии выбрала Audi A8, президент Франции – DS 7 Crossback, президент США – специально переоборудованный Cadillac, китайский лидер – FAW Hong Qi HQE, а японский премьер-министр – Toyota Century. В России же для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы закупают Ford Mondeo. Президент страны пока ездит на модифицированном Mercedes Pullman S600. Но на предстоящей церемонии инаугурации планируется задействовать новые автомобили проекта Кортеж.

Об эксклюзивной Ладе вновь заговорили после того, как нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мор приехал на ней на Гонку Чемпионов. В соревнованиях, ежегодно проходящих под эгидой АвтоВаза, принимают участие лучшие пилоты страны. До сих пор было выпущено лишь несколько автомобилей Lada Vesta Signature. Но предприятие готово собирать люксовые седаны по спецзаказам.
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Отзывы по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
Топ 5 автомобилей ДЛЯ СЕМЬИ? Что за бредовая подборка? Ничего близкого к реальности! Автор катастрофически далек от автомобильной тематики, но пишет статьи на эту таму! Зачем?
Кирилл
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Хорошая попытка ВАЗ, но - НЕТ! Мне хватило предыдущего опыта с отечественным ломучим ржавеющем говном. Больше - ненадо!
Александр
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
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Чиновников предложили пересадить на Lada Vesta Signature
По мнению депутата, длиннобазная Vesta Signature идеально подходит для российских чиновников: просторный кожаный салон, богатая комплектация и стоимость порядка 1 млн рублей. Автомобиль оснащается 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра с уменьшенным уровнем вибрации и роботизированной коробкой АМТ5. {{person_155_Учитывая внешнеполитическую обстановку, а также решение президента перейти на автомобиль отечественного производства «Кортеж», считаю целесообразным прекратить использование автомобилей Ford Mondeo. Прошу вас и ваше министерство поддержать инициативу по переходу всех государственных учреждений, обслуживаемых ФГБУ "Автотранспортный комбинат" управления делами президента РФ, на автомобили отечественного производства, а именно Lada Vesta Signature.}}Во всем мире не только чиновники, но и руководители государств ездят на автомобилях, выпущенных национальным автопромом. Например, канцлер Германии выбрала Audi A8, президент Франции – DS 7 Crossback, президент США – специально переоборудованный Cadillac, китайский лидер – FAW Hong Qi HQE, а японский премьер-министр – Toyota Century. В России же для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы закупают Ford Mondeo. Президент страны пока ездит на модифицированном Mercedes Pullman S600. Но на предстоящей церемонии инаугурации планируется задействовать новые автомобили проекта Кортеж.Об эксклюзивной Ладе вновь заговорили после того, как нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мор приехал на ней на Гонку Чемпионов. В соревнованиях, ежегодно проходящих под эгидой АвтоВаза, принимают участие лучшие пилоты страны. До сих пор было выпущено лишь несколько автомобилей Lada Vesta Signature. Но предприятие готово собирать люксовые седаны по спецзаказам.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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