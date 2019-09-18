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18 сентября 2019, 13:49

Численность российского автопарка превысила 52 млн машин

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Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько всего автомобильной техники зарегистрировано на территории Российской Федерации на 1 июля 2019 года.
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Общий объем отечественного автопарка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличился до 52,4 млн единиц. На начало года в России насчитывалось 51,8 млн автотранспортных средств, а на 1 июля 2018 года – чуть более 51 миллиона. Из них большую часть составляют легковые автомобили – 84 процента. Численность «легковушек» возросла до 44,1 млн единиц. Годом ранее их было 42,95 млн экземпляров или 82% процента от всего российского автопарка.

Второй по величине сегмент отечественного автопарка составляют легкие коммерческие автомобили – 8% или более 4,1 млн машин. За минувший год доля их не изменилась, а численность выросла незначительно – с 4,08 млн единиц на 1 июля 2018 года.

Еще 7% автопарка составляют грузовые автомобили. В этом сегменте также наблюдается небольшой рост. За год количество грузовиков в РФ увеличилось с 3,74 млн до 3,8 млн единиц. Сегмент автобусов отличается стабильностью. Как и год назад, сейчас в стране зарегистрировано порядка 0,4 млн единиц, что составляет 1% российского автопарка.

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Численность российского автопарка превысила 52 млн машин
{{material_127513}}Общий объем отечественного автопарка по состоянию на 1 июля 2019 года увеличился до 52,4 млн единиц. На начало года в России насчитывалось 51,8 млн автотранспортных средств, а на 1 июля 2018 года – чуть более 51 миллиона. Из них большую часть составляют легковые автомобили – 84 процента. Численность «легковушек» возросла до 44,1 млн единиц. Годом ранее их было 42,95 млн экземпляров или 82% процента от всего российского автопарка.Второй по величине сегмент отечественного автопарка составляют легкие коммерческие автомобили – 8% или более 4,1 млн машин. За минувший год доля их не изменилась, а численность выросла незначительно – с 4,08 млн единиц на 1 июля 2018 года.Еще 7% автопарка составляют грузовые автомобили. В этом сегменте также наблюдается небольшой рост. За год количество грузовиков в РФ увеличилось с 3,74 млн до 3,8 млн единиц. Сегмент автобусов отличается стабильностью. Как и год назад, сейчас в стране зарегистрировано порядка 0,4 млн единиц, что составляет 1% российского автопарка.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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