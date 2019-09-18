18 сентября 2019, 13:49
Численность российского автопарка превысила 52 млн машин
- 80
- 0
Фото: «Мир 24» / Дмитрий Белицкий
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько всего автомобильной техники зарегистрировано на территории Российской Федерации на 1 июля 2019 года.
Ранее мы писали
В августе 2019 года в России было продано чуть более 500 тысяч подержанных легковых автомобилей или на 1,7% ...Читать далее
Второй по величине сегмент отечественного автопарка составляют легкие коммерческие автомобили – 8% или более 4,1 млн машин. За минувший год доля их не изменилась, а численность выросла незначительно – с 4,08 млн единиц на 1 июля 2018 года.
Еще 7% автопарка составляют грузовые автомобили. В этом сегменте также наблюдается небольшой рост. За год количество грузовиков в РФ увеличилось с 3,74 млн до 3,8 млн единиц. Сегмент автобусов отличается стабильностью. Как и год назад, сейчас в стране зарегистрировано порядка 0,4 млн единиц, что составляет 1% российского автопарка.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Кто что слышал про Автостейт Подбор. Нужен совет с выбором авто! Друзья, можно ли быстро и максимально точно определить без особого опыта то, что машина, т.е какие-то ее части были крашены? Выбираю машину, нанял парня по подбору автомобилей, но он мне как профессионал не очень что-то понравился. Первые ...
Цитата:| Кому: Владимир Вот и именно -так полирнут, что и не подумаешь, что тачка убитая, выглядит-то как новая. Короче, на внешний вид не покупаемся)
Цитата:| Кому: Тимур Батькович Да они не умеют ремонтировать от слова совсем. Менеджеры надутые, гнут пальцы не по делу, а потом за этим сервисом все приходится переделывать. Сдал машину с шумом двигателя, вернули через день с шумом двигателя. И бумажку в лицо тычут, мол подписывай, давай деньги и ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве