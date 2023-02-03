Число автосалонов китайских марок достигло в России рекордного числа

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В 2022 году в России открылось 487 новых автосалонов китайских брендов, а их общее число перевалило за тысячу и достигло 1 041 ед. Сейчас больше всего в нашей стране появилось новых автосалонов марки Omoda (108 ед.). На втором месте Exeed: в минувшем году открылся 71 дилерский центр (всего 102). Замыкает ТОП-3 марка Chery с 62 новыми автосалонами (всего 183). Если учесть, что всего в России работает 3 139 автосалонов, доля шоурумов из Поднебесной достигла 30%.

Также эксперты подсчитали, сколько в год каждый автосалон продает автомобилей. По этому показателю китайские бренды серьезно уступают отечественной Lada. Если в 2022 году каждый дилерский центр Lada продал, в среднем, 623 автомобиля, то лучший среди «китайцев» Haval реализовал по 285 автомобилей. Для российских дилеров Chery средний объем годовых продаж составляет 210 машин, а для Geely – 172 машины. Для долгосрочной прибыльной работы этот показатель должен быть существенно выше.

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