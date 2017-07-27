27 июля 2017, 19:24
Чистая прибыль Hyundai Motor сократилась
По итогам I полугодия выручка от продаж Hyundai Motor выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, увеличение маркетинговых расходов на продвижение новых моделей, а также укрепление корейской воны оказали негативное влияние на общую прибыльность компании.
Без учета результатов в Китае, общие продажи в мире за первые 6 месяцев 2017 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,88 млн автомобилей. Операционная прибыль составила 2,60 трлн корейских вон, что на 16,4% меньше по сравнению с 3,10 трлн вон за тот же период 2016 года, а чистая прибыль сократилась до 2,32 трлн вон по сравнению с 3,53 трлн вон годом ранее.
В этом году Hyundai планирует увеличить поставки кроссоверов. Так, во втором полугодии, компания представит в Европе и в США новый компактный кроссовер Kona, вслед за корейской премьерой модели в июне 2017 года.
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| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
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