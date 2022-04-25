25 апреля 2022, 21:39
Чистка рядов продолжается: на Ставрополье двое сотрудников ДПС насобирали 4 млн рублей взяток
Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников спецбатальона ДПС. За полтора года они получили взяток на сумму 4,4 млн рублей.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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С октября 2020 года по апрель 2022 года двое подозреваемых получили от подчиненных взяток на 4,4 млн рублей. Один из сотрудников уволился из органов в январе 2022 года, второй отстранен от работы на время следствия. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По ней фигурантам грозит крупный штраф и до 15 лет лишения свободы.
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У министра обороны угнали автомобиль
20.04.2022, 08:06
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500-тонный мост украли, чтобы сдать на металлолом
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