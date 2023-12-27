Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche
Видео снято в Южной Дакоте на серпантине в окрестностях культовой горы Рашмор, на отвесной гранитной стене которой высечен барельеф высотой 18,6 метра, изображающий четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
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11.08.2023, 07:42
Двое сотрудников Goodyear погибли на Нюрбургринге: они испытывали новые шины
Печально известная трасса Нюрбургринг забрала еще две жизни. В среду в ходе тестовых заездов погибли двое сотрудников Goodyear. По предварительным данным, Porsche 911 Carerra S, на котором они ехали, несколько раз перевернулся.Читать далее
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5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
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26-летний Porsche 911 продали за 80 млн рублей
Цены на автомобильных аукционах в последнее время взлетают до небес, но цена этого Porsche 911 Turbo S Package, выпущенного в 1994 году, действительно поражает воображение. Попробуем разобраться, почему кто-то заплатил за него 1,27 млн долларов.Читать далее
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17.10.2022, 18:02
Спорткар Porsche вспорхнул на ветку дерева: невероятное видео с разных ракурсов
В минувшие выходные на гонках в английском Брэндс-Хэтче 19-летний пилот мощного Porsche 911 GT3 вылетел с трассы и усадил автомобиль на дерево. К счастью, никто не погиб, но один из маршалов гонки может отмечать второй день рождения.Читать далее
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03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
11.08.2023, 07:42
Двое сотрудников Goodyear погибли на Нюрбургринге: они испытывали новые шины
Печально известная трасса Нюрбургринг забрала еще две жизни. В среду в ходе тестовых заездов погибли двое сотрудников Goodyear. По предварительным данным, Porsche 911 Carerra S, на котором они ехали, несколько раз перевернулся.Читать далее
-
31.01.2023, 11:35
5 самых крутых полицейских машин планеты и одна из худших (ее вы точно знаете)
Полицейские машины, что ни говори, неотъемлемая часть городского пейзажа. И если у нас под «патрульным камуфляжем» разглядеть модель – проще простого, за рубежом с этим могут возникнуть некоторые трудности.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
12.12.2022, 07:17
26-летний Porsche 911 продали за 80 млн рублей
Цены на автомобильных аукционах в последнее время взлетают до небес, но цена этого Porsche 911 Turbo S Package, выпущенного в 1994 году, действительно поражает воображение. Попробуем разобраться, почему кто-то заплатил за него 1,27 млн долларов.Читать далее
-
17.10.2022, 18:02
Спорткар Porsche вспорхнул на ветку дерева: невероятное видео с разных ракурсов
В минувшие выходные на гонках в английском Брэндс-Хэтче 19-летний пилот мощного Porsche 911 GT3 вылетел с трассы и усадил автомобиль на дерево. К счастью, никто не погиб, но один из маршалов гонки может отмечать второй день рождения.Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
- 37 500 000 РPorsche 911 2021 в Москве
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