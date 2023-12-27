Чистый рев мотора и захватывающие дух виды без лишних слов: невероятное видео Porsche

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Захватывающее видео опубликовано на официальном ютуб-канале Porsche. За несколько мгновений зрители могут проникнуться, какое удовольствие от вождения сулит им новый Porsche 911 GT3. Крутые виражи, живописные горные пейзажи, потрясающие съемки с дрона в сочетании с экшн-камерами и, конечно, неповторимый чистый звук мощного мотора с отсечкой на отметке 9000 об/мин. Спорткар оснащен 4,0-литровым атмосферным шестицилиндровым двигателем, который развивает 510 л.с. при 8400 об/мин и 470 Нм пикового крутящего момента при 6250 об/мин. Двигатель по-прежнему, работает в паре с механической коробкой передач.

Видео снято в Южной Дакоте на серпантине в окрестностях культовой горы Рашмор, на отвесной гранитной стене которой высечен барельеф высотой 18,6 метра, изображающий четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р )

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