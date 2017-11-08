Читатели популярных СМИ высоко оценили Audi Q5
Премия Golden Steering Wheel в категории «Большие кроссоверы» нашла своего победителя. Им стал новый Audi Q5, который по сумме многих показателей превзошел 7 моделей-конкурентов.
В общей сложности в премии Golden Steering Wheel приняли участие 42 модели, выступающие в 5 категориях. После опроса читателей по всей Европе в число финалистов вошли 20 автомобилей.
Победителей определило компетентное жюри, в состав которого, помимо шеф-редакторов европейских филиалов журнала Auto Bild, вошли спортсмены-автогонщики, инженеры, дизайнеры, специалисты по информационным сетям, опытные водители и критики.
Каждый автомобиль в свое время был испытан и оценен. «Продегустировали» новый Q5 и мы, о чем и рассказали месяц назад в своем тест-обзоре.
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03.12.2016, 20:55
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