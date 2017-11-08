8 ноября 2017, 19:35

Читатели популярных СМИ высоко оценили Audi Q5

Премия Golden Steering Wheel в категории «Большие кроссоверы» нашла своего победителя. Им стал новый Audi Q5, который по сумме многих показателей превзошел 7 моделей-конкурентов.
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Читатели популярных СМИ высоко оценили Audi Q5 Audi Q5

Audi Q5
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 420 000 до 3 220 000 Р
Отзывов: 6
Номинантов определяли читатели популярного журнала Auto Bild в лице его лицензированных версий в 20 странах Европы, а также газеты Bild am Sonntag. В конкурсе приняли участие автомобили, вышедшие на рынок только в 2017 году.

В общей сложности в премии Golden Steering Wheel приняли участие 42 модели, выступающие в 5 категориях. После опроса читателей по всей Европе в число финалистов вошли 20 автомобилей.

Победителей определило компетентное жюри, в состав которого, помимо шеф-редакторов европейских филиалов журнала Auto Bild, вошли спортсмены-автогонщики, инженеры, дизайнеры, специалисты по информационным сетям, опытные водители и критики.

Каждый автомобиль в свое время был испытан и оценен. «Продегустировали» новый Q5 и мы, о чем и рассказали месяц назад в своем тест-обзоре.

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Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK
Итак, 01.06.12 приобрел новый Субару Аутбэк 2.5 вариатор. На тест драйве машина впечатления не оставила. Единственное приятное чувство - ощутимый запас для ног задних пассажиров. Объём салона внушительный при не выдающихся внешних габаритов. Инжинерия субару на высоте. Объём используют очень эффективно ...
subarik2500
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Читатели популярных СМИ высоко оценили Audi Q5
{{model_1801}} Номинантов определяли читатели популярного журнала Auto Bild в лице его лицензированных версий в 20 странах Европы, а также газеты Bild am Sonntag. В конкурсе приняли участие автомобили, вышедшие на рынок только в 2017 году. В общей сложности в премии Golden Steering Wheel приняли участие 42 модели, выступающие в 5 категориях. После опроса читателей по всей Европе в число финалистов вошли 20 автомобилей.Победителей определило компетентное жюри, в состав которого, помимо шеф-редакторов европейских филиалов журнала Auto Bild, вошли спортсмены-автогонщики, инженеры, дизайнеры, специалисты по информационным сетям, опытные водители и критики. Каждый автомобиль в свое время был испытан и оценен. «Продегустировали» новый Q5 и мы, о чем и рассказали месяц назад в своем тест-обзоре.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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