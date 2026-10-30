Секреты устойчивости: как челябинские инженеры победили законы физики в новом заправщике на базе КАМАЗ

30 октября 2026, 12:25
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
ЧМЗ представил машину для доставки и выдачи топлива прямо на рабочих площадках. Цистерна вмещает 7,5 м³, а узел раздачи оборудован счетчиком и пятиметровым рукавом. В оснащение также включены средства для перевозки опасных грузов класса 3.
Овальное сечение цистерны помогает снизить центр тяжести, а внутренние волнорезы уменьшают колебания топлива при движении и маневрировании. Челябинский машиностроительный завод (ЧМЗ) представил автотопливозаправщик АТЗ-7,5 на базе среднетоннажного КАМАЗ «Компас 12», шасси семейства 43082.
Резервуар рассчитан на 7,5 м³, или 7500 л. Его изготовили из конструкционной стали 09Г2С толщиной 4 мм. Машина предназначена для перевозки топлива и учета его расхода с последующей выдачей на строительных и дорожных объектах, включая места работы спецтехники.
Узел выдачи расположен слева между кабиной и цистерной. В него входят счетчик ППО-25 и топливораздаточный пистолет PIUSI SELF 2000. Топливо проходит через фильтр. Рукав имеет длину 5 м, а донный клапан ДКП-90 управляется пневматически или вручную. Для привода насоса предусмотрена коробка отбора мощности.
Установлено шасси КАМАЗ «Компас 12» (43082-0038511-H5) с колесной базой 3845 мм и шестиступенчатой механической коробкой Fast Gear 6DS60T. На цистерне есть площадка обслуживания из оцинкованной стали. К ней добавлены складное ограждение и лестница. Рабочую зону освещают отдельные светильники, подсветка есть и у узла выдачи. За переполнением следит датчик со звуковой сигнализацией.
По информации производителя, машина укомплектована для перевозки опасных грузов класса 3 по требованиям ДОПОГ. В набор входят искрогаситель и система заземления цистерны; топливные баки защищены. Предусмотрены проблесковые маячки и два порошковых огнетушителя ОП-6.
Для сравнения: дилерский ресурс «Компас Trucks» указывает цену индивидуального заказа шасси КАМАЗ «Компас 12» от 5 075 000 рублей с НДС. Эта стоимость относится к шасси и не является ценой готового АТЗ-7,5 с цистерной, насосом и оборудованием для выдачи топлива.
Практичность здесь задает рабочее оснащение, тогда как в разборе SKM M7 внимание было сосредоточено на эргономике салона. У АТЗ-7,5 другая задача: заправлять технику на строительных и дорожных площадках, в том числе сельхозмашины и другие машины, которым топливо необходимо непосредственно на месте работы.
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