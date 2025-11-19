Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 10:24

Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя

Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя

Почему El Camino SS от Choo Choo Customs до сих пор вызывает споры — уникальный взгляд на классику

Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя

Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.

Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.

В начале 1980-х на американских дорогах появился необычный автомобиль, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретро. Речь идет о Chevrolet El Camino SS, доработанном мастерской Choo Choo Customs. Несмотря на то, что этот вариант не мог показать олимпийскую мощь, как классические модели СС, он стал символом эпохи и настоящей находкой для энтузиастов.

История El Camino началась еще в конце 1950-х, когда Chevrolet решил создать конкурента популярному Ford Ranchero. Для этого инженеры взяли основу универсальной платформы Brookwood и превратили ее в уникальный купе-пикап. Такой подход позволяет совместить комфорт легкового автомобиля с практичностью грузовика, что сразу же привлекает внимание покупателей.

В 1983 году на рынок вышла компания Choo Choo Customs, которая предложила свою версию El Camino SS. Автомобиль получил агрессивный внешний вид обвеса, фирменные ленты и неожиданные элементы отделки. Однако под капотом скрывался стандартный двигатель, не выдающий запредельные значения. Несмотря на это, внешний вид и харизма сделали версию El Camino SS желанным объектом для коллекционеров.

Как сообщает autoevolution, Choo Choo Customs El Camino SS выпускался ограниченным тиражом с 1983 по 1987 год. За это время автомобиль успел стать настоящей иконой среди любителей необычных машин. Сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко, а их стоимость на аукционах продолжает расти. Для многих этот автомобиль стал воплощением американской мечты о свободе и индивидуальности.

El Camino SS от Choo Choo Customs — это не просто транспортное средство, а часть истории знаменитого автопрома. Это напоминает о времени, когда производители не боялись экспериментировать и создавать по-настоящему уникальные автомобили. Даже спустя время этот купе-пикап продолжает вдохновлять новых поклонников и доказывает, что настоящая классика не стареет.

Упомянутые марки: Chevrolet, Ford
