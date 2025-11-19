Почему El Camino SS от Choo Choo Customs до сих пор вызывает споры — уникальный взгляд на классику

19 ноября 2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.
В начале 1980-х на американских дорогах появился необычный автомобиль, который до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и любителей ретро. Речь идет о Chevrolet El Camino SS, доработанном мастерской Choo Choo Customs. Несмотря на то, что этот вариант не мог показать олимпийскую мощь, как классические модели СС, он стал символом эпохи и настоящей находкой для энтузиастов.
История El Camino началась еще в конце 1950-х, когда Chevrolet решил создать конкурента популярному Ford Ranchero. Для этого инженеры взяли основу универсальной платформы Brookwood и превратили ее в уникальный купе-пикап. Такой подход позволяет совместить комфорт легкового автомобиля с практичностью грузовика, что сразу же привлекает внимание покупателей.
В 1983 году на рынок вышла компания Choo Choo Customs, которая предложила свою версию El Camino SS. Автомобиль получил агрессивный внешний вид обвеса, фирменные ленты и неожиданные элементы отделки. Однако под капотом скрывался стандартный двигатель, не выдающий запредельные значения. Несмотря на это, внешний вид и харизма сделали версию El Camino SS желанным объектом для коллекционеров.
Как сообщает autoevolution, Choo Choo Customs El Camino SS выпускался ограниченным тиражом с 1983 по 1987 год. За это время автомобиль успел стать настоящей иконой среди любителей необычных машин. Сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко, а их стоимость на аукционах продолжает расти. Для многих этот автомобиль стал воплощением американской мечты о свободе и индивидуальности.
El Camino SS от Choo Choo Customs — это не просто транспортное средство, а часть истории знаменитого автопрома. Это напоминает о времени, когда производители не боялись экспериментировать и создавать по-настоящему уникальные автомобили. Даже спустя время этот купе-пикап продолжает вдохновлять новых поклонников и доказывает, что настоящая классика не стареет.
Похожие материалы Шевроле, Форд
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Форд
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:28
Ferrari SF90 Spider: минимализм в тюнинге суперкара как новый тренд
Многие мечтают о ярких суперкарах с агрессивным тюнингом. Но есть и те, кто ценит сдержанность. В этой статье расскажем, как Ferrari SF90 Spider удивляет минимализмом. Узнайте, почему такой подход становится все популярнее. Оцените новый взгляд на доработку эксклюзивных авто.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве