Редкая находка: как Chrysler 300G стал символом золотой эры V8 – почему коллекционеры охотятся за ним

Chrysler 300G 1961 года: последний из больших «плавниковых» автомобилей эпохи

Chrysler 300G 1961 года — легенда американского автопрома. Мощный V8, культовые плавники и редкий кузов делают его желанным для коллекционеров. Восстановленный экземпляр удивляет состоянием. Почему этот автомобиль так ценится — читайте в материале.

Chrysler 300G 1961 года – это не просто автомобиль, это настоящий символ эпохи больших «плавниковых» машин в США. За одиннадцать лет производства серия Chrysler 300С стала эталоном для любителей роскоши и скорости. Началось все в 1955 году с модели С-300, которая сразу же привлекла внимание своим мощным V8 и спортивным характером. Именно этот автомобиль стал одним из первых американских «маслкаров», ведь под капотом у него был 331-кубовый мотор FirePower, выдающий 300 лошадиных сил — рекорд для того времени.

Каждый год Chrysler совершенствовал серию, делая ее все более мощной и редкой. В 1956 году появилась версия 300B, которая стала первой в США, где на каждый кубический дюйм объёма двигателя приходилась одна лошадиная сила. В 1957 году 300C уже предлагалось до 390 сил: за все время было выпущено менее 17 тысяч экземпляров.

В 1961 году Chrysler 300G получил заметное обновление внешности. Передняя решетка стала шире в верхней части, фары приобрели характерный наклон внутрь, а задние плавники стали чуть меньше, но острее. Задние фонари опустились ниже, что придало автомобилю еще более стремительный вид. Это был последний год, когда на автомобилях Chrysler можно было увидеть выразительные плавники - дальше мода на них ушла в прошлое.

Под капотом 300G скрывался 413-кубовый (6,8 литра) V8 Golden Lion, выдающий 375 лошадиных сил и значительный крутящий момент — 671 Нм. В комплектации стояла трехступенчатая автоматическая коробка передач, а для самых требовательных клиентов предлагалась версия Short Ram мощностью 400 сил. Цветовая вариация классического черного, красного и белого цветов, а также новый оттенок Cinnamon, пришедший на смену терракотовому.

В 1961 году было выпущено всего 1617 экземпляров Chrysler 300G, из которых лишь 337 - в кузове кабриолет. Таким образом, белый хардтоп, о котором идет речь, — один из 1280 подобных автомобилей. Базовым цветом был аляскинский белый, но даже среди них найти машину в идеальном состоянии — большая редкость.

Сегодня такие автомобили встречаются редко, особенно в столь безупречном виде. Их стоимость на аукционах может превысить 50 тысяч долларов, а для коллекционеров Chrysler 300G – это не просто машина, а часть истории знаменитого автопрома. Восстановленный экземпляр, замеченный на одном из автосалонов, стал настоящей звездой выставки и вызвал немало восторженных отзывов у знатоков.