Chrysler обещает революцию и демонстрирует новый логотип
На первом опубликованном тизерном изображении можно разглядеть лишь панорамную крышу, рельефные передние крылья и короткий капот, на котором красуется новый светящийся логотип марки. Но, как сообщают журналисты The Drive, на самом деле минималистичный логотип Chrysler не такой уж новый. Еще два года назад его заметили на прежних концептах марки, Airflow и Synthesis, которые так и не пошли в серийное производство. Официальные подробности о планах Chrysler узнаем через неделю, а до этого компания обещает опубликовать еще парочку тизеров.
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Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
-
07.02.2024, 07:07
Что будет с ценами на бензин в 2024 году. Прогноз эксперта
В 2023 году российский топливный рынок изрядно штормило. Оптовые цены на бирже несколько месяцев держались на рекордных уровнях, стремительно росли и цены на АЗС, а не которые регионы жаловались на перебои в поставках. Что ждет водителей в этом году?Читать далее
-
06.02.2024, 19:27
Внешность российского автомобиля решили исправить до премьеры. Что не понравилось дизайнерам
Российский хэтчбек «Атом» планируют запустить в серийное производство в следующем году. Разработчики уже публиковали первые изображения новинки. Сейчас дизайн решили серьезно скорректировать.Читать далее
-
06.02.2024, 18:47
Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины
Некогда британская автомобильная марка MG Motor сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC Motor, поэтому имеет большие виды на российский авторынок. До конца 2024 года покупателям хотят предложить 10 новых моделей. Четыре из них появятся у дилеров в самое ближайшее время.Читать далее
-
06.02.2024, 15:57
В Ленобласти мужчина попал под товарный поезд и выжил. Просто был сильно пьян
В понедельник вечером около железнодорожной станции в Гатчинском районе Ленинградской области товарный состав сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.Читать далее
-
06.02.2024, 15:19
Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
На торги выставили мощный внедорожник Mercedes-Benz GL63 AMG, принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Ебралидзе. Заявки принимают до середины марта.Читать далее
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