Chrysler обещает революцию и демонстрирует новый логотип

Компания Chrysler отчаянно хочет вернуть былую славу одного из ведущих американских автопроизводителей и встать на одну ступень с Chevrolet и Ford. Сейчас в ее модельном ряду всего две машины – седан 300С и минивэн Pacifica. Обе безнадежно устарели и не пользуются особым спросом. Но скоро все может измениться. 13 февраля Chrysler обещает произвести революцию в мобильности. Компания представит новый таинственный концепт своего будущего электрокара.

На первом опубликованном тизерном изображении можно разглядеть лишь панорамную крышу, рельефные передние крылья и короткий капот, на котором красуется новый светящийся логотип марки. Но, как сообщают журналисты The Drive, на самом деле минималистичный логотип Chrysler не такой уж новый. Еще два года назад его заметили на прежних концептах марки, Airflow и Synthesis, которые так и не пошли в серийное производство. Официальные подробности о планах Chrysler узнаем через неделю, а до этого компания обещает опубликовать еще парочку тизеров.

Фото: Chrysler

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