Chrysler объявил об уходе с рынка популярного седана
Automotive News дает Chrysler 300 около двух лет жизни, сообщая, что производство седана «может прекратиться в 2023 году».
Нынешняя модель 300 и ее соплатформенник Dodge Charger дебютировали в 2004 и 2005 годах соответственно на шасси, отдаленно связанном с Mercedes-Benz E-class партнера Daimler. В то время когда продажи Charger росли и держались на высоком уровне, 300 модель достигла своего пика продаж в середине 2000-х годов, но после кризиса продажи полностью не восстановились. Еще с 2012 года 300 постепенно теряет актуальность, согласно данным Car Sales Base, продажи седана падают каждый год.
Перспективы у Chrysler 300 мрачные: AN прогнозирует возможное прекращение производства 300 в 2023 году и преемственность электрического кроссовера в 2024 году. Ранее сообщалось, что модель уйдет с рынка в 2020 году.
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