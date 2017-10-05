Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России
Неполадки связаны с функционированием контроллера удерживающих систем. Существует вероятность, что во время столкновения могут не поступить команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности. Возможная ошибка вызвана внутренним коротким замыканием из-за прихода в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.
Все владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера. Работы по устранению неисправности будут проведены за счет компании.
Ранее компания отзывала 3 423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300 из-за дефекта в системе подушек безопасности.
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