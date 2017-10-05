5 октября 2017, 11:50

Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России

Российское подразделение Fiat-Chrysler объявило о начале отзывной кампании 3 019 автомобилей марок Dodge, Jeep и Chrysler. Причиной стали возможные неполадки с «эйрбегами» и ремнями безопасности.
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  Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России Chrysler Sebring, Jeep Compass, Jeep Patriot, Dodge Caliber Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России Chrysler Sebring, Jeep Compass, Jeep Patriot, Dodge Caliber Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России
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Российское подразделение Fiat Chrysler объявило начало отзывной кампании, которая коснется 3 423 экземпляров ...
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На сайте Росстандарта появилась информация, согласно которой под действие сервисной акции попадают модели Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber и Chrysler Sebring, выпущенные с конвейера с апреля 2010 года по декабрь 2015 года.

Неполадки связаны с функционированием контроллера удерживающих систем. Существует вероятность, что во время столкновения могут не поступить команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности. Возможная ошибка вызвана внутренним коротким замыканием из-за прихода в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.

Все владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера. Работы по устранению неисправности будут проведены за счет компании.

Ранее компания отзывала 3 423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300 из-за дефекта в системе подушек безопасности.

Новости Крайслер, Джип, Додж Себринг, Компасс, Патриот, Калибр

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Отзывы по теме
Форум Chrysler Sebring
Пропал ближний свет фар!что делать если предохранители целые? Может ли что она лампа перегорела и другая не работает автоматом?
николай
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
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Chrysler отзывает 3 тысячи автомобилей в России
{{material_120946}}На сайте Росстандарта появилась информация, согласно которой под действие сервисной акции попадают модели Jeep Compass и Patriot, Dodge Caliber и Chrysler Sebring, выпущенные с конвейера с апреля 2010 года по декабрь 2015 года.Неполадки связаны с функционированием контроллера удерживающих систем. Существует вероятность, что во время столкновения могут не поступить команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности. Возможная ошибка вызвана внутренним коротким замыканием из-за прихода в контроллер «отрицательного» напряжения через провода переднего датчика удара.Все владельцы потенциально неисправных транспортных средств будут уведомлены о необходимости посетить сервис официального дилера. Работы по устранению неисправности будут проведены за счет компании.Ранее компания отзывала 3 423 автомобиля Jeep Wrangler и Chrysler 300 из-за дефекта в системе подушек безопасности.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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