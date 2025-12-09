Свежий взгляд на культовый минивэн – что изменится в интерьере и экстерьере

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 13:49

Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге

Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге

Свежий взгляд на культовый минивэн – что изменится в интерьере и экстерьере

Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге

Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.

Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.

В последние годы концерн Stellantis начал уделять больше внимания своим американским брендам, и это заметно по активному развитию Ram, Jeep и Dodge. Однако Chrysler долгое время оставался в тени, словно Золушка в большой семье автогиганта. Но, похоже, ситуация начинает меняться, и у поклонников марки появляется повод для оптимизма.

В 2027 году Chrysler Pacifica готовится к очередному рестайлингу, который должен вдохнуть в модель новую жизнь. По информации autoevolution, производитель делает ставку на современный дизайн и технологичные решения, чтобы вернуть интерес к своему минивэну. Внешность Pacifica станет более выразительной: ожидаются новые линии кузова, переработанная оптика и свежие элементы декора, которые подчеркнут динамичный характер автомобиля.

Внутри Pacifica также произойдут заметные перемены. Интерьер обещает стать более эргономичным и технологичным, с использованием качественных материалов и современных мультимедийных систем. Особое внимание уделяется комфорту водителя и пассажиров: появятся новые опции для удобства в дальних поездках, а также расширенные возможности персонализации салона.

Stellantis явно стремится сделать Pacifica конкурентоспособным на фоне других минивэнов, предлагая не только обновленный внешний вид, но и улучшенные характеристики. Ожидается, что в линейке двигателей появятся более экономичные и экологичные варианты, а также расширится список электронных ассистентов для безопасности и помощи на дороге.

Пока подробности о технических новинках держатся в секрете, но эксперты уверены: новый рестайлинг Pacifica может стать важным шагом для возрождения интереса к бренду Chrysler. Следите за развитием событий – впереди еще много интересного.

Упомянутые модели: Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р)
Упомянутые марки: Chrysler
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Крайслер

Похожие материалы Крайслер

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Волгоград Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться