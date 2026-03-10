Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 12:18

Второе обновление за 10 лет — старт продаж, новые опции и неожиданные перемены в линейке

Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.

Chrysler вновь удивляет американский рынок: спустя почти десять лет после дебюта модели Pacifica компания представляет второе по счету обновление. На этот раз перемены затронули не только внешний вид, но и структуру комплектаций, а также ценовую политику. В условиях растущей конкуренции среди минивэнов производитель делает ставку на доступность и расширение набора опций, что может серьезно повлиять на выбор семейных покупателей.

Внешне Pacifica 2027 модельного года сразу выделяется благодаря современной светодиодной оптике: новые фары, дневные ходовые огни и световая полоса на передней части кузова делают автомобиль заметно свежее. Однако производитель пока не спешит раскрывать все карты — задняя часть кузова так и не была опубликована, что вызывает много вопросов у поклонников марки. Еще одна интрига — отсутствие информации о силовых агрегатах. Chrysler предпочитает не раскрывать детали о моторах, хотя заказы на новинку уже принимаются.

Линейка Pacifica теперь включает четыре версии: LX, Select, Limited и Pinnacle. Базовая комплектация LX, пришедшая на смену Voyager, стала самой доступной в истории модели — цены стартуют с 41 495 долларов. Select, Limited и Pinnacle оцениваются в 44 545, 49 705 и 54 910 долларов соответственно. Все эти версии стандартно оснащаются передним приводом. За полный привод (AWD) придется доплатить: Select AWD — от 47 890 долларов, Limited AWD — от 53 050 долларов, а Pinnacle AWD — от 58 255 долларов. Для сравнения, Pacifica 2026 года стоила дороже: базовая Select начиналась от 44 445 долларов, а топовая Pinnacle с полным приводом — от 59 935 долларов. Таким образом, благодаря появлению версии LX, новинка стала доступнее.

Стоит отметить, что LX — это не просто новая ступень в линейке, а фактически замена прежнего Voyager. Внешне эта версия практически не отличается от прошлых моделей, но теперь она официально входит в семейство Pacifica. Более дорогие комплектации получили дополнительные опции: например, в версиях кроме LX появилась подсвечивающаяся решетка радиатора. В списке новшеств — свежие варианты окраски кузова, новые дизайны колесных дисков и расширенные возможности персонализации.

Салон Pacifica рассчитан на семь или восемь пассажиров в зависимости от конфигурации. Для семей с детьми и любителей путешествий предусмотрены такие опции, как наружная камера для наблюдения за пассажирами, интеграция Amazon Fire TV, премиальная аудиосистема и дополнительные розетки для гаджетов. Впервые появилась функция регулировки высоты открывания электропривода багажной двери, что особенно удобно при погрузке вещей.

Безопасность также не осталась без внимания: пакет Safety Sphere получил обновления, включая активацию камер на основе системы ParkSense, функцию контроля слепых зон с выводом изображения на дисплей при включении поворотника и улучшенную информативность для водителя. Все это направлено на повышение комфорта и уверенности в управлении.

Интересно, что, несмотря на официальный старт продаж Pacifica 2027, на сайте Chrysler до сих пор фигурирует информация о моделях 2026 года. Подобные ситуации уже встречались на рынке: например, в материале о лимитированной серии Mercedes-Maybach S 680 V12 2026 года подробно разбирались причины ажиотажа и их влияние на восприятие бренда при разборе конкретных лимитированных моделей .

Поставки Chrysler Pacifica 2027 в дилерские центры США начнутся уже этим летом. Для рынка минивэнов это может стать одним из самых ярких событий года.

Упомянутые модели: Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р)
Упомянутые марки: Chrysler
