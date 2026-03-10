Второе обновление за 10 лет — старт продаж, новые опции и неожиданные перемены в линейке

10 марта 2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.
Chrysler вновь удивляет американский рынок: спустя почти десять лет после дебюта модели Pacifica компания представляет второе по счету обновление. На этот раз перемены затронули не только внешний вид, но и структуру комплектаций, а также ценовую политику. В условиях растущей конкуренции среди минивэнов производитель делает ставку на доступность и расширение набора опций, что может серьезно повлиять на выбор семейных покупателей.
Внешне Pacifica 2027 модельного года сразу выделяется благодаря современной светодиодной оптике: новые фары, дневные ходовые огни и световая полоса на передней части кузова делают автомобиль заметно свежее. Однако производитель пока не спешит раскрывать все карты — задняя часть кузова так и не была опубликована, что вызывает много вопросов у поклонников марки. Еще одна интрига — отсутствие информации о силовых агрегатах. Chrysler предпочитает не раскрывать детали о моторах, хотя заказы на новинку уже принимаются.
Линейка Pacifica теперь включает четыре версии: LX, Select, Limited и Pinnacle. Базовая комплектация LX, пришедшая на смену Voyager, стала самой доступной в истории модели — цены стартуют с 41 495 долларов. Select, Limited и Pinnacle оцениваются в 44 545, 49 705 и 54 910 долларов соответственно. Все эти версии стандартно оснащаются передним приводом. За полный привод (AWD) придется доплатить: Select AWD — от 47 890 долларов, Limited AWD — от 53 050 долларов, а Pinnacle AWD — от 58 255 долларов. Для сравнения, Pacifica 2026 года стоила дороже: базовая Select начиналась от 44 445 долларов, а топовая Pinnacle с полным приводом — от 59 935 долларов. Таким образом, благодаря появлению версии LX, новинка стала доступнее.
Стоит отметить, что LX — это не просто новая ступень в линейке, а фактически замена прежнего Voyager. Внешне эта версия практически не отличается от прошлых моделей, но теперь она официально входит в семейство Pacifica. Более дорогие комплектации получили дополнительные опции: например, в версиях кроме LX появилась подсвечивающаяся решетка радиатора. В списке новшеств — свежие варианты окраски кузова, новые дизайны колесных дисков и расширенные возможности персонализации.
Салон Pacifica рассчитан на семь или восемь пассажиров в зависимости от конфигурации. Для семей с детьми и любителей путешествий предусмотрены такие опции, как наружная камера для наблюдения за пассажирами, интеграция Amazon Fire TV, премиальная аудиосистема и дополнительные розетки для гаджетов. Впервые появилась функция регулировки высоты открывания электропривода багажной двери, что особенно удобно при погрузке вещей.
Безопасность также не осталась без внимания: пакет Safety Sphere получил обновления, включая активацию камер на основе системы ParkSense, функцию контроля слепых зон с выводом изображения на дисплей при включении поворотника и улучшенную информативность для водителя. Все это направлено на повышение комфорта и уверенности в управлении.
Интересно, что, несмотря на официальный старт продаж Pacifica 2027, на сайте Chrysler до сих пор фигурирует информация о моделях 2026 года. Подобные ситуации уже встречались на рынке: например, в материале о лимитированной серии Mercedes-Maybach S 680 V12 2026 года подробно разбирались причины ажиотажа и их влияние на восприятие бренда при разборе конкретных лимитированных моделей .
Поставки Chrysler Pacifica 2027 в дилерские центры США начнутся уже этим летом. Для рынка минивэнов это может стать одним из самых ярких событий года.
Похожие материалы Крайслер
-
07.03.2026, 10:22
Chrysler готовит бизнес-седан 2027 года: новый дизайн и смена стратегии
Chrysler оказался на перепутье: компания ограничена двумя моделями и нуждается в инвестициях для расширения линейки. Новый бизнес-седан 2027 года может стать поворотным моментом для бренда, который давно не удивлял новинками.Читать далее
-
26.02.2026, 11:02
Chrysler Pacifica 2027: первые изображения и неожиданные перемены в дизайне
Chrysler готовит к выпуску обновленный Pacifica 2027 модельного года с заметно измененным обликом. Новинка уже вызвала оживленные обсуждения среди специалистов и поклонников марки. Почему этот автомобиль может стать поворотным моментом для бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 16:05
Завод Stellantis в Канаде перешел на круглосуточную работу: что стоит за этим решением
Завод Stellantis в Виндзоре вновь работает в три смены, что привело к созданию более 1700 новых рабочих мест. Это решение может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее моделей Chrysler Pacifica и Dodge Charger. В чем причина такого шага и насколько он оправдан - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
18.12.2025, 20:12
Chrysler Pacifica 2027: новый взгляд на минивэн и борьба за покупателей
Chrysler готовит Pacifica 2027 к серьезному обновлению. Минивэн обещает удивить не только внешностью, но и технологиями. Производитель нацелен привлечь новую аудиторию. Какие перемены ждут модель – интрига сохраняется. Ожидается, что Pacifica станет заметным игроком на рынке.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
11.11.2025, 15:23
Chrysler готовит обновленную Pacifica 2027 с элементами Halcyon для нового витка интереса к минивэнам
Chrysler работает над обновлением Pacifica 2027. Прототип уже замечен на тестах. Внешность намекает на концепт Halcyon. Минивэны снова в моде, и Chrysler не собирается отставать. Подробности о переменах держатся в секрете.Читать далее
-
24.09.2025, 07:01
Тест-драйв Chrysler Pacifica PHEV 2026: новый взгляд на минивэны
В поисках идеального минивэна владелец Chrysler выбрал необычный маршрут. Ожидания не совпали с реальностью. Впечатления оказались неожиданными и противоречивыми. Подробности в материале.Читать далее
-
15.09.2025, 18:49
В США проверяют Chrysler Pacifica из-за жалоб на рулевое управление
Водители минивэнов столкнулись с необычной проблемой. Власти начали проверку в отношении минивэна Chrysler Pacifica. Причины пока не раскрываются. Ожидаются официальные выводы.Читать далее
