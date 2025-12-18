Обновленный Chrysler Pacifica 2027 удивит дизайном и функциональностью – что готовит бренд

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 декабря 2025, 20:12

Chrysler готовит Pacifica 2027 к серьезному обновлению. Минивэн обещает удивить не только внешностью, но и технологиями. Производитель нацелен привлечь новую аудиторию. Какие перемены ждут модель – интрига сохраняется. Ожидается, что Pacifica станет заметным игроком на рынке.

Автомобильный рынок в последние годы буквально захвачен кроссоверами, внедорожниками и пикапами. Однако, вопреки ожиданиям многих производителей, сегмент легковых автомобилей не сдается без боя. В Европе по-прежнему популярны компактные и субкомпактные модели, а в США минивэны сохраняют свою нишу, несмотря на натиск SUV.

Chrysler решил не отставать от трендов и готовит к выпуску обновленную версию своего знаменитого минивэна Pacifica. Как сообщает autoevolution, модель 2027 года обещает стать настоящим прорывом для бренда. Производитель делает ставку на смелый дизайн, современные технологии и расширение целевой аудитории.

Внешность Pacifica 2027 заметно изменится. Ожидается, что минивэн получит более агрессивные линии кузова, новые световые решения и переработанную переднюю часть. Внутри также произойдут перемены: салон станет просторнее, появятся инновационные системы мультимедиа и расширенные возможности для подключения гаджетов. Особое внимание уделят безопасности и комфорту пассажиров.

Chrysler стремится сделать Pacifica привлекательной не только для семей, но и для молодых активных людей, которым важны стиль и функциональность. В компании уверены, что обновленная модель сможет конкурировать с популярными кроссоверами и даже отвоевать часть их аудитории. Для этого Pacifica получит гибридные и, возможно, полностью электрические версии, что позволит снизить расход топлива и выбросы.

Инженеры бренда работают над улучшением управляемости и шумоизоляции, чтобы поездки на дальние расстояния стали еще приятнее. В числе опций появятся новые ассистенты водителя, а также расширенный пакет систем активной безопасности. Ожидается, что Pacifica 2027 будет предлагаться в нескольких комплектациях, чтобы каждый покупатель мог выбрать оптимальный вариант под свои задачи.

Chrysler Pacifica 2027 станет символом нового этапа развития марки. Производитель рассчитывает, что обновленный минивэн привлечет внимание не только постоянных поклонников, но и тех, кто раньше не рассматривал такие автомобили. Официальная премьера модели запланирована на следующий год, а старт продаж ожидается ближе к концу 2026 года.

Упомянутые модели: Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р)
Упомянутые марки: Chrysler
