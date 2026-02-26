Что известно о новом Chrysler Pacifica 2027 модельного года и почему его внешний вид вызвал споры среди экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 11:02

Chrysler готовит к выпуску обновленный Pacifica 2027 модельного года с заметно измененным обликом. Новинка уже вызвала оживленные обсуждения среди специалистов и поклонников марки. Почему этот автомобиль может стать поворотным моментом для бренда - разбираемся в деталях.

Chrysler оказался в центре внимания после первых тизеров Pacifica 2027 модельного года. На фоне затяжного кризиса и неоднозначных решений концепта Stellantis, американский бренд неожиданно выпустил обновление своего минивэна. Внешность новинки сразу же спровоцировала жаркие споры: острая линия передней части, агрессивная оптика и частично переработанная решетка радиатора — все это резко выделяет Pacifica.

Эксперты отмечают, что столь смелый шаг может стать для Chrysler шансом вернуть себе позиции на рынке. В последние годы компания пережила не лучшие времена: концепты так и не дошли до серийного производства, а модельный ряд быстро устарел. Теперь же Pacifica 2027 модельного года обещает стать символом нового этапа – не только внешне, но и в технической части.

Обновленный минивэн получит не только свежий дизайн, но и современную платформу. Ожидается, что в линейке появятся гибридные и полностью электрические версии, соответствующие современным тенденциям и требованиям рынка. Внутри Pacifica также обещает серьезные перемены: новые материалы отделки, расширенный набор электронных ассистентов и новые функции.

Не все эксперты уверены, что резкая смена курса принесет успех. Некоторые аналитики считают, что столь агрессивный стиль могут принять далеко не все покупатели, к тому же конкуренция в сегменте минивэнов и кроссоверов продолжает обостряться. Тем не менее, сам факт презентации столь яркой новинки говорит о том, что Chrysler не намерен сдавать позиции без боя.

В ближайшие месяцы будут опубликованы более подробные сведения о технических характеристиках и комплектациях Pacifica 2027 модельного года. Пока же остается только наблюдать за развитием событий и оценивать, насколько обоснованным окажется этот смелый эксперимент для легендарного бренда.

Упомянутые модели: Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р)
Упомянутые марки: Chrysler
