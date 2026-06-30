Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 14:18

Chrysler попыталась внедрить виниловый проигрыватель в авто: почему идея провалилась

Chrysler попыталась внедрить виниловый проигрыватель в авто: почему идея провалилась

Идея, опередившая время: почему встроенный проигрыватель Chrysler 1956 года стал символом инженерной неудачи

Chrysler попыталась внедрить виниловый проигрыватель в авто: почему идея провалилась

В середине прошлого века Chrysler решила удивить рынок необычным аксессуаром - автомобильным проигрывателем виниловых пластинок. Почему проект не прижился, и какие выводы сделали инженеры, рассказываем в материале.

В середине прошлого века Chrysler решила удивить рынок необычным аксессуаром - автомобильным проигрывателем виниловых пластинок. Почему проект не прижился, и какие выводы сделали инженеры, рассказываем в материале.

В 1956 году компания Chrysler попыталась изменить представление о комфорте в автомобиле, предложив встроенный виниловый проигрыватель. Это решение выглядело смело на фоне существовавших стандартов и обещало водителям и пассажирам новый уровень развлечений даже на разбитых дорогах.

Разработчики убедились, что специальное крепление защищает пластинку от вибраций и позволяет слушать музыку даже в поворотах. Однако на практике устройство оказалось крайне ненадежным: механика часто выходила из строя, а для работы требовались специальные пластинки, которые было сложно найти.

В итоге идея быстро потеряла актуальность. Владельцы жаловались на постоянные поломки, а сервисные центры не справлялись с ремонтом. Вскоре Chrysler отказался от этой опции, и проигрыватель ушел в историю как пример неудачного эксперимента.

История с проигрывателем Chrysler показывает, что даже крупные автоконцерны не застрахованы от ошибок при внедрении новых технологий. Сегодня подобные эксперименты проводятся редко, поскольку современные системы стали гораздо более надежными и удобными. Тем не менее этот случай напоминает: не случайно инновации становятся стандартом, а иногда даже самые амбициозные идеи оказываются тупиковой ветвью развития.

Целью данной работы является внедрение необычных решений в автомобили — и это не редкость. Например, в СССР инженеры тоже экспериментировали с инновациями, как это было с модульным грузовиком, где можно изучить материал о советском прототипе с опережающими технологиями .

Упомянутые марки: Chrysler
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