Что Байден сказал после тест-драйва нового электрического Hummer, и при чем здесь президентский Corvette
«Это чертовски крутой автомобиль!», именно так отреагировал Байден на мощный внедорожник. Президент США Джо Байден после участия в открытии нового автомобильного завода GM Factory Zero в Детройте, протестировал новый электрический пикап Hummer.
Вместе с главой государства во время тестовой поездки в машине находились генеральный директор GM Мэри Барра и охранник. Байден успел протестировать специальный режим Crabwalk, который предназначен для движения по диагонали на узких участках бездорожья.
«Это пикап в три раза тяжелее моего Corvette, но при этом значительно быстрее. Hummer — чертовски крутой автомобиль», — так оценил электрический пикап президент США.
Напомним, что серийную версию нового электрического внедорожника GMC Hummer EV презентовали в конце прошлого года. Мощность автомобиля превышает 1 000 л.с., что стало возможным благодаря электрической силовой установки. А на одной зарядке можно проехать порядка 550 километров. Внедорожник также оснащен специальным режимом Extract Mode, благодаря которому дорожный просвет «вырастает» на 15 сантиметров.
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