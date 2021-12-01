Что будет, если ездить без ОСАГО? И штрафуют ли за это камеры
Штрафы
За полное отсутствие страховки в КоАП РФ предусмотрен штраф 800 рублей. Но, например, на штрафстоянку отправить автомобиль без страховки сейчас нельзя.
Если водитель не "вписан" в полис или если автомобиль используется вне указанного в полисе периода, штраф меньше – 500 рублей.
За полис, забытый дома (или не распечатанный, если он куплен по Интернету), инспектор может выписать такой же штраф – 500 рублей – или ограничиться предупреждением.
Что будет, если водителя без страховки в один и тот же день остановят два инспектора? Да, за одно и то же правонарушение гражданин не может быть привлечён к ответственности дважды. Только вот в данном случае речь пойдёт уже о втором нарушении, хотя бы из-за того, что место и время деяний отличаются. Если будете оспаривать второй (третий, четвёртый…) штраф, то судья, вполне вероятно, согласится с этой точкой зрения, и штрафы не отменит.
А если авария?
Гораздо хуже 800-рублёвых штрафов будут последствия в случае ДТП. Виновнику без страховки придётся самому оплачивать ремонт чужих автомобилей.
Если в аварии станет виновным "не вписанный" в полис водитель, то возмещать ущерб будет страховая компания, вот только потом она всё равно может взыскать потраченную на ремонт сумму с виновника. То же самое и в случае, если в полисе был указан период использования автомобиля, а авария произошла вне этого периода.
Аресты "за ОСАГО"
Последнее время появляется информация о том, что водителей, не оформивших ОСАГО, могут подвергнуть административному аресту. Ситуация здесь неоднозначная. Конечно, за отсутствие страховки, как уже было сказано, полагается только штраф и ничего больше. Но инспектор ГИБДД теоретически может запретить использовать автомобиль без ОСАГО, а за неподчинение законному требованию сотрудника полиции действительно предусмотрен арест сроком до 15 суток. Практика показывает, что на данный момент в таких ситуациях судьи соглашаются с инспекторами. Несколько таких случаев действительно имели место. Будут ли здесь в дальнейшем какие-то разъяснения со стороны руководства ГИБДД или Верховного суда – пока непонятно.
Могут ли штрафовать за отсутствие ОСАГО камеры?
Нет, не могут. По крайней мере, сейчас. Но их обещают скоро этому научить. Технически это реализуемо: электронике потребуется лишь считывать номера проезжающих автомобилей и сверять их с базой, куда будут занесены все застрахованные машины.
Обещают это, правда, уже давно. Но сроки каждый раз переносят. Пока подобную систему так и не запустили.
Выводы
Штрафы за езду без ОСАГО не такие уж и большие, да и вероятность проверки автомобиля инспектором невелика. Но ездить без страховки не стоит. Ситуации бывают всякие, а в аварию может попасть каждый. Проще заплатить за полис и не искать приключений. Если вы купили автомобиль и можете его содержать, то и с покупкой ОСАГО финансово как-нибудь справитесь. Экономить здесь не стоит.
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