Что будет, если купить «безлимитный» транспондер непонятно у кого
Понятно, что желающих ездить долго и счастливо, пруд пруди. На них, собственно говоря, и рассчитана уловка. Вот только почему любители «халявы» не желают включить разум – не ясно. Этому факту удивляются сотрудники ООО «Автодор–Платные Дороги», эмитента транспондеров T-pass.
Официальное воззвание компании выглядит следующим образом: «Безлимитных» транспондеров на все платные дороги не существует, подобные сообщения являются обманом потребителей. Отдав сомнительным лицам внушительную сумму, вы получите устройство, которое не позволит вам совершать безлимитное количество проездов по любому платному участку».
Как работают транспондеры и системы взимания платы
Схема махинации
Устройство, покупаемое у сомнительных лиц, нельзя персонифицировать. То есть оно привязано к фиктивному счету, на котором есть некоторое количество денег. Они (деньги) списываются во время первых нескольких проездов, а потом проезды совершать невозможно.
А тут уже наступает ответственность
В ООО «Автодор–Платные Дороги» акцентируют внимание на том, что действующее законодательство не предусматривает возможность проезда по платным дорогам без оплаты проезда. Следовательно, соглашаясь на использование сомнительных схем и устройств, приобретенных непонятно у кого (нет договорных отношений с ООО «Автодор-Платные Дороги»), пользователь обрекает себя на совершение противоправных действий, за которые может наступить ответственность.
«На платных дорогах установлены системы фото-/видеофиксации, которые позволяют установить регистрационные номерные знаки ТС, а также марку и модель автомобиля, - говорится в официальном заявлении эмитента транспондеров T-pass. - Все материалы по выявленным противоправным проездам с использованием «безлимитных» транспондеров могут быть переданы в правоохранительные органы». Со всеми, видимо, вытекающими…
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