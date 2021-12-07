Что будет, если не заплатить штраф ГИБДД
Итак, как уже было сказано в предыдущей статье ( https://110km.ru/art/kogda-nuzhno-oplachivat-shtrafy-gibdd-136965.html ), на оплату штрафа водителю даётся 60 дней с момента вступления в силу постановления. Неуплата в установленный срок штрафа сама по себе является административным правонарушением.
КоАП предусматривает три возможных наказания за неуплату. Во-первых, это так же штраф: в два раз большего предыдущего, но не менее 1 000 рублей. Например, если не оплачен штраф в 1 500 руб., то можно получить ещё один: в 3 000.
Во-вторых, это обязательные работы сроком до 50 часов.
В-третьих, есть ещё административный арест сроком до 15 суток. За штрафы с камер арест назначаться не может, что прямо прописано в той же статье Кодекса.
Сроки давности
Любое правонарушение имеет свой срок давности. В данном случае он составляет 3 месяца. А днём нарушения считается 61-й день со дня вступления в силу постановления о штрафе. То есть, если прошло 60 дней (срок уплаты) и ещё 3 месяца (срок давности привлечения), то наказания не будет. Кроме того, если автомобилист должен был получить уведомление о штрафе заказным письмом, и не сделал этого, то вряд ли судья вынесет постановление об обязательных работах. Во всяком случае, если у него не будет оснований считать, что автовладелец намерено и систематически не получает заказные письма.
На самом деле, совсем не факт, что в указанный срок кто-то в принципе составит протокол о неоплате и передаст его в суд. Тем не менее, иногда это происходит! Учтите, что периодически водители действительно попадают под административный арест из-за того, что не оплатили вовремя штраф.
Наказание не заменяет собой сам штраф. Составили протокол о неоплате или не составили – назначенную сумму всё равно попытаются взыскать. Рано или поздно этим займутся судебные приставы, которые могут просто списать нужную сумму с банковской карты должника. На передачу дела приставам у ГИБДД есть 2 года с момента вступления в силу постановления. Этот срок тоже прописан в КоАП и называется давностью исполнения.
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