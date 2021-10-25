Что будет, если объединить автомобиль и барную стойку? (видео)
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Мощность силовой установки составляет 3,5 кВт (5 л.с.). С ней электрокар может разогнаться до 25 километров в час, вполне внушительных для такого необычного транспорта, где могут быть нетрезвые люди, время реакции которых измеряется секундами. Емкость аккумуляторной батареи достигает 20 кВт-ч, а это значит, что потенциальный запас хода у такого потешного электрокара может быть больше, чем у Nissan Leaf. Стоит пивомобиль на Alibaba всего 6 500 долларов или чуть более 450 тысяч рублей в пересчете по курсу.
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