Что будет, если тебя остановит ГИБДД без документов
Забытые документы
Если вы забыли дома полис ОСАГО или не можете показать электронную версию, то это не страшно. Инспектор может проверить по базе наличие страхового полиса. То же самое касается водительского удостоверения: вас проверят по базе по данным паспорта, если права выдавались и действительны, то ничего страшного. Отсутствие при себе этих документов грозит штрафом в размере 500 рублей, иногда ограничиваются устным предупреждением, но эвакуация на штрафстоянку за данное нарушение не предусмотрена. Другое дело, если вы не являетесь собственником машины, тогда могут оштрафовать уже владельца на 3000 рублей по статье 12.3 КоАП РФ за передачу ТС лицу, не имеющему при себе водительского удостоверения.
С отсутствием СТС все иначе, поскольку даже после проверки по базе и подтверждения того, что вы собственник, инспектор имеет право отправить машину на штрафстоянку, если вы быстро не доставите документы. Например, сбегаете за ними, если вас остановили недалеко от дома или кто-то из друзей сможет быстро привезти. Штраф также составит 500 рублей.
Их нет и не было
Здесь все намного хуже и дороже. Начнем с того, что за отсутствие оформленного полиса ОСАГО штраф составит уже 800 рублей в соответствии со статьей 12.37 п. 2 КоАП РФ.
За отсутствие СТС штраф составит 800 рублей, при повторной остановке незарегистрированной машины уже 5000 рублей, плюс возможно лишение прав. Более того, даже если вас не остановят на дороге, то обратившись в ГИБДД для регистрации ТС с опозданием, вы получите штраф от 1500 до 2000 рублей. Так что не откладывайте регистрацию машины, на эту процедуру у вас есть 10 дней.
Если у вас нет и не было прав, то штраф может достичь 15 000 рублей. Оспорить его сложно. Придется доказать, что вы сели за руль из-за реальной угрозы жизни – своей или кого-то еще.
Вас лишили прав
Самые суровые меры применяются к тем, кого лишили прав, но они все равно сели за руль. Просто управление ТС без прав – 30 000 рублей. А если лишение было по причине вождения в нетрезвом виде и вас вновь остановили за рулем в пьяном виде с аннулированными правами – штраф до 300 000 рублей или 2 года заключения.
Если ваши права были аннулированы приставами, но вы проигнорировали этот факт и сели за руль – вам прибавят еще год к сроку лишения.
Но при наличии доказательств, что за руль вы сели ради спасения жизни или по какой-то не менее весомой причине, можно попытаться оспорить данные меры наказания.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 545 000 РHyundai H-1 2012 в Москве
- 3 960 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 680 000 РOpel Meriva 2011 в Москве
- 569 000 РHonda Civic 2007 в Москве
- 470 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 7 650 000 РAudi Q7 2020 в Москве
- 375 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 7 247 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 3 449 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий