13 октября 2021, 13:33
Что будет, если укусить инспектора ГИБДД за палец: конкретный пример
В Амурской области состоялся суд над водителем, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, укусил за палец инспектора ГИБДД. Обвиняемый утверждал, что полицейский сам засунул ему палец в рот.
Дарья Климова Фото: m24.ru
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Благовещенский городской суд на основании части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») назначил кусачему водителю 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд оценил моральные страдания инспектора ГИБДД в 50 000 рублей, которые осужденный будет обязан ему возместить.
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12.10.2021, 12:59
Владелец Chery Tiggo4 отсудил 8,5 млн рублей за дефектный автомобиль
12.10.2021, 09:37
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