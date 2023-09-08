Что будет, если в выхлопную трубу попадет вода?

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Эксперт по гарантии и технической поддержке ООО «Сузуки Мотор Рус» Сергей Епихин рассказал журналистам «Тарантас Ньюс» о проблемах, связанных с попаданием воды в выхлопную систему. Во-первых, вода в системе может вызвать коррозию. Во-вторых, вода увеличивает противодавление, которое влечет за собой целую череду проблем: от повреждения прокладок выпускной системы до разрыва прокладки ГБЦ двигателя.

Также вода может полностью или частично закупорить систему. Тогда двигатель на холостом ходу начинает работать неровно, а из выхлопной трубы вырывается горячая вода вместе с клубами белого дыма. Если водитель заметит подтекание воды из выпускной системы, следует принять меры по удалению жидкости. Самый простой способ – поставить машину на уклоне, чтобы вода вытекла наружу естественным путем. Если самостоятельно справиться с проблемой не удалось, придется ехать на СТО.

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