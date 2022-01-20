Что будет, если вы решите использовать имя «КамАЗ»: какие будут последствия
На сей раз всплыло имя ООО «Казанский автосервисный центр КАМАЗ» из столицы Республики Татарстан. Эта фирма без заключения лицензионного договора в фирменном наименовании своего общества использовало словесное обозначение «КамАЗ», являющееся товарным знаком одноименного предприятия.
Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение от 22.12.2021 г. по делу № А65-17206/2021, в котором говорится, что «Казанскому автосервисному центру КамАЗ» впредь запрещено использовать в фирменном наименовании товарный знак ПАО «КамАЗ».
В настоящее время решение суда полностью исполнено.
И это, как вы понимаете, не единичный подобный случай. Месяц назад мы писали о том, как некий гражданин по фамилии Карапетян, проживающий в Ростове-на-Дону, в доменном имени kamaz5490.ru и на страницах данного сайта незаконно использовал товарные знаки «КамАЗа», при этом, как вы понимаете, речи о заключении лицензионного договора с правообладателем не идет.
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