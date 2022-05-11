Что будет с арестованными яхтами олигархов, и как они прячутся от санкций

После объявления санкций, роскошные российские яхты пустились в бега. Из портов Средиземного моря и Атлантики они переместились в марины островных государств. Но и там им не всегда удается спастись от преследования. Например, яхта Amadea стоимостью 325 млн долларов была задержала в порту Фиджи и после месячного судебного разбирательства все-таки арестована властями США.

Тем временем, владелец другой суперяхты, 112-метровой Alaiya стоимостью 300 млн долларов, пошел на более хитрый и рискованный ход. Экипаж судна просто отключил систему слежения AIS, и яхта пропала с радаров. Она вышли с Мальдивских островов и в последний раз была замечена у побережья Южной Африки, двигаясь со скоростью порядка 8 км/ч.

Однако, когда власти, например, США, захватывают ту или иную яхту, проблемы не заканчиваются, а только начинаются. Теперь необходимо доказать в суде, что яхта принадлежит именно данному российскому бизнесмену и построена на деньги, полученные преступным путем. Судебные слушания могут затянуться на годы и все это время судно необходимо должным обслуживать.

По оценкам экспертов, годовое содержание яхты обходится примерно в 10% ее рыночной стоимости. Кто покроет эти расходы. Оптимально для американских властей было бы получить деньги от владельца, но санкции не позволяют российским бизнесменам сделать этого, поскольку их активы заморожены. Тогда остается или оплачивать содержание яхты из госбюджета или продать ее с аукциона, чтобы избежать будущих расходов, а вырученные деньги поместить на депонент до решения суда. Но ниша роскошных яхт крайне мала, и желающих выложить за яхту 300 млн долларов не так уже много.

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