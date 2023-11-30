Что будет с авторынком России в 2024 году: три варианта развития событий
Базовый сценарий, предложенный Сергеем Удаловым, выглядит намного оптимистичнее, чем прогноз Минэкономразвития. В ведомстве полагают, что в следующем году в России будет реализовано лишь 1,108 млн новых легковых автомобилей. На докризисные показатели отечественный авторынок выйдет еще очень нескоро. Напомним, по данным АЕБ, в 2021 году было продано 1,67 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.
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-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
-
30.11.2023, 09:35
В Петербурге закончился сезон мостов
Разведенные мосты – визитная карточка Санкт-Петербурга, привлекающая миллионы туристов. В 2023 году мосты в Северной столице разводили более двух тысяч раз.Читать далее
-
30.11.2023, 07:43
«Все, кроме нас»: в ЕАЭС продлены нулевые таможенные пошлины на электрокары
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила до 31 декабря 2025 года нулевые таможенные пошлины на электромобили, ввозимые в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). России это решение не касается.Читать далее
-
30.11.2023, 07:14
Представлен Duster третьего поколения: дальность хода до 1300 км и двуспальная кровать в салоне
В Европе знакомый россиянам кроссовер Renault Duster продается под брендом Dacia. Накануне компания представила автомобиль третьего поколения. Новинка переехала на новую платформу, обзавелась новыми моторами, а любители путешествий получили возможность установить в салоне двуспальную кровать.Читать далее
-
30.11.2023, 06:46
Названы два нарушения ПДД, за которые водителя не оштрафуют
Далеко не все нарушения правил дорожного движения чреваты внушительными штрафами. За некоторые проступки инспектор ДПС вправе ограничиться предупреждением.Читать далее
-
29.11.2023, 22:19
ГИБДД уже готовит рейды «Зимняя резина»
В сентябре вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Среди прочего он категорически запрещает ездить с 1 декабря до конца календарной зимы на летней резине. Нарушителей будут штрафовать.Читать далее
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