Что будет с ценами на бензин в 2024 году. Прогноз эксперта

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Как рассказал в интервью РИА Новости Сергей Терешкин, руководитель товарно-сырьевого маркетплейса, рост цен на российских заправках в 2024 году будет находится в пределах прогнозируемого правительством уровня инфляции. Цена 92-го бензина вырастет на 4,0 – 4,5 процента максимум до 52,52 рубля. АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля.

Как объяснил эксперт, имеющийся в России профицит производства топлива закроет все потребности, даже несмотря на временный выход из строя некоторых нефтеперерабатывающих предприятий. По состоянию на конец декабря 2024 года 92-й бензин будет стоить в среднем порядка 52,27 – 52,52 рубля за литр, бензин марки АИ-95 подорожает до 57,06 – 57,33 рубля за литр, а цены на дизельное топливо вырастут до 66,94 – 67,27 рубля за литр.

Одним из путей стабилизации отечественного топливного рынка Сергей Терешкин называет развитие мелкооптовой торговли нефтепродуктами на виртуальных торговых платформах – товарно-сырьевых маркетплейсах. Такие площадки будут объединять продавцов и покупателей. Мелкооптовые потребители в случае кассового разрыва смогут приобретать здесь необходимые объемы топлива в рассрочку или в кредит.

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