Что будет с ценами на бензин в 2024 году. Прогноз эксперта
Как объяснил эксперт, имеющийся в России профицит производства топлива закроет все потребности, даже несмотря на временный выход из строя некоторых нефтеперерабатывающих предприятий. По состоянию на конец декабря 2024 года 92-й бензин будет стоить в среднем порядка 52,27 – 52,52 рубля за литр, бензин марки АИ-95 подорожает до 57,06 – 57,33 рубля за литр, а цены на дизельное топливо вырастут до 66,94 – 67,27 рубля за литр.
Одним из путей стабилизации отечественного топливного рынка Сергей Терешкин называет развитие мелкооптовой торговли нефтепродуктами на виртуальных торговых платформах – товарно-сырьевых маркетплейсах. Такие площадки будут объединять продавцов и покупателей. Мелкооптовые потребители в случае кассового разрыва смогут приобретать здесь необходимые объемы топлива в рассрочку или в кредит.
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06.02.2024, 18:47
Легендарная британская марка везет в Россию сразу 4 модели. Рассказываем, что за машины
Некогда британская автомобильная марка MG Motor сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC Motor, поэтому имеет большие виды на российский авторынок. До конца 2024 года покупателям хотят предложить 10 новых моделей. Четыре из них появятся у дилеров в самое ближайшее время.Читать далее
-
06.02.2024, 15:57
В Ленобласти мужчина попал под товарный поезд и выжил. Просто был сильно пьян
В понедельник вечером около железнодорожной станции в Гатчинском районе Ленинградской области товарный состав сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте.Читать далее
-
06.02.2024, 15:19
Люксовый Mercedes-AMG петербургского миллиардера продают в рамках дела о банкротстве
На торги выставили мощный внедорожник Mercedes-Benz GL63 AMG, принадлежащий петербургскому миллиардеру Александру Ебралидзе. Заявки принимают до середины марта.Читать далее
-
06.02.2024, 14:14
Инспектор ГИБДД назвал главные ошибки при обгоне. Они могут стоить жизни
Обгон всегда сопряжен с дополнительным риском. Если предстоит обогнать большую фуру на узкой дороге, водитель должен быть предельно внимательным, ведь любая ошибка может оказаться смертельной.Читать далее
-
06.02.2024, 12:50
В России могут приостановить взимание штрафов с камер. Очень много ложных фиксаций
Львиную долю штрафов за нарушение ПДД сейчас выписывают на основе данных с дорожных комплексов фото- и видеофиксации. «Умные» камеры умеют распознавать несколько видов нарушений, но, как минимум, от одного из них придется отказаться из-за большого числа ошибок.Читать далее
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