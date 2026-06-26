Какое топливо точно не стоит лить в бак современного автомобиля

Что будет с мотором, если вместо АИ-95 залить АИ-92: мнение специалистов

Многие водители сталкиваются с нехваткой нужного топлива на АЗС. Можно ли заменить АИ-95 на АИ-92 без риска для двигателя? Эксперты объяснили, к чему приведет такая замена, и почему важно не злоупотреблять этим решением. Какие последствия ждут мотор и как современные авто защищены - разбираемся подробно.

Многие водители сталкиваются с нехваткой нужного топлива на АЗС. Можно ли заменить АИ-95 на АИ-92 без риска для двигателя? Эксперты объяснили, к чему приведет такая замена, и почему важно не злоупотреблять этим решением. Какие последствия ждут мотор и как современные авто защищены - разбираемся подробно.

В условиях, когда на заправках все чаще отсутствует привычный АИ-95, перед российскими автомобилистами встает вопрос: насколько безопасно использовать вместо него АИ-92? Эта тема особенно актуальна сейчас, когда рынок топлива переживает перемены, а требования к качеству бензина становятся предметом обсуждения среди владельцев современных машин.

Как сообщает «Российская Газета», автодилеры обычно советуют строго придерживаться рекомендаций производителя по выбору топлива. Однако, по словам генерального директора испытательной лаборатории Юрия Пархоменко, разовая замена АИ-95 на АИ-92 не приведет к катастрофическим последствиям для двигателя. Он отмечает, что разница между этими марками составляет всего три октановых числа, и современные моторы оснащены датчиками детонации, которые способны предотвратить серьезные повреждения.

Тем не менее, при использовании АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 стоит быть готовым к снижению мощности и увеличению расхода топлива. Это не критично для кратковременной эксплуатации, но постоянное применение менее качественного бензина может негативно сказаться на ресурсе двигателя. Пархоменко подчеркивает: если производитель советует использовать АИ-95 или выше, лучше не рисковать и следовать этим рекомендациям.

Автоэксперт Игорь Моржаретто также считает, что редкое использование АИ-92 не вызовет серьезных проблем. Однако если залить в бак бензин с еще более низким октановым числом, например АИ-80, могут возникнуть сложности с работой катализатора и ухудшится отклик на педаль газа. При этом, как отмечает эксперт, топливо на российских АЗС не всегда соответствует заявленным характеристикам, и октановое число может быть чуть ниже, чем указано на колонке. Несмотря на это, массовых жалоб от автомобилистов не поступает.

Вопрос качества топлива становится еще более острым на фоне разрешения производства и продажи бензина стандарта Евро-3 в России. По мнению Юрия Пархоменко, это решение может создать дополнительные трудности для владельцев современных автомобилей, рассчитанных на более экологичные виды топлива. Он считает логичным, что вместе с возвращением Евро-3 стоит разрешить ввоз машин, которые соответствуют этому стандарту.

Стоит напомнить, что подобные ситуации с выбором топлива уже обсуждались экспертами ранее. Например, в материале о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95 специалисты подробно разбирали, какие риски и нюансы могут возникнуть при такой замене, и почему важно внимательно относиться к рекомендациям автопроизводителей.

Для справки: октановое число - это показатель стойкости бензина к детонации. Чем выше этот параметр, тем лучше топливо подходит для современных высокофорсированных двигателей. Использование бензина с более низким октановым числом может привести к снижению эффективности работы мотора, увеличению расхода и, в отдельных случаях, к ускоренному износу деталей. Однако современные автомобили оснащены системами, которые частично компенсируют эти риски, что позволяет избежать серьезных поломок при кратковременной замене топлива.