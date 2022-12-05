Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Оптимистичный сценарий предусматривает увеличение емкости авторынка до 845 тысяч машин. АвтоВАЗ выполняет заявленный план на 95%, китайские бренды сообща продают не менее 260 тысяч машин. В Калининграде и Петербурге выпускают не менее 70 тысяч автомобилей. «Москвич» собирает 40 тысяч машин с ДВС и 10 тысяч электрокаров, «Моторинвест» в Липецке – 15 тысяч «Эволютов».
Пессимистичный сценарий предполагает, что больше 500 тысяч машин собрат и продать не удастся. АвтоВАЗ выполнит план на 57%, китайские бренды сообща продадут только 150 тысяч машин. Сборку на «Автоторе» и петербургском «Ниссане» возобновить не получится, а производство Haval останется на уровне 2022 года. Производство и продажи автомобилей «Москвич 3» на бензиновом двигателе составят 10 тысяч единиц, электромобилей «Москвич 3e» будет продано только 2,5 тысячи штук, а электромобилей Evolute – 5 тысяч штук. Покупательная способность населения сократится. Автомобилисты переориентируются на покупку «бэушных» машин.
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05.12.2022, 16:20
В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером
У дилеров по всей стране появился новый кроссовер Aito M5, который стал результатом совместной работы Huawei и Seres. Новинку называют самым дорогим гаджетом Huawei. В первый же месяц продаж она разошлась тиражом в 10 000 экземпляров.Читать далее
-
05.12.2022, 15:29
Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
Журналисты телеграм-канала Baza рассказали о новой схеме мошенников, которые выманивают у простодушных прохожих десятки тысяч рублей. Одной из первых жертв жуликов стала москвичка Вероника.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
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