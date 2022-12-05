Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария

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Согласно базовому сценарию прогноза НАПИ, в 2023 году будет продано 670 тысяч новых легковых автомобилей. При этом АвтоВАЗ выполнит производственный план в 400 тысяч автомобилей на 70%, а китайские бренды продадут сообща 210 тысяч машин. Начнется сборка китайских автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде и бывшей площадке «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Санкт-Петербурге, а завод Haval в Тульской области нарастит объемы. Производство и продажи автомобилей «Москвич 3» с бензиновым двигателем составят 30 тысяч штук, электромобилей «Москвич 3e» будет продано не менее 5 тысяч, а электромобилей Evolute – не менее 10 тысяч.

Оптимистичный сценарий предусматривает увеличение емкости авторынка до 845 тысяч машин. АвтоВАЗ выполняет заявленный план на 95%, китайские бренды сообща продают не менее 260 тысяч машин. В Калининграде и Петербурге выпускают не менее 70 тысяч автомобилей. «Москвич» собирает 40 тысяч машин с ДВС и 10 тысяч электрокаров, «Моторинвест» в Липецке – 15 тысяч «Эволютов».

Фото: МАЗ Москвич

Пессимистичный сценарий предполагает, что больше 500 тысяч машин собрат и продать не удастся. АвтоВАЗ выполнит план на 57%, китайские бренды сообща продадут только 150 тысяч машин. Сборку на «Автоторе» и петербургском «Ниссане» возобновить не получится, а производство Haval останется на уровне 2022 года. Производство и продажи автомобилей «Москвич 3» на бензиновом двигателе составят 10 тысяч единиц, электромобилей «Москвич 3e» будет продано только 2,5 тысячи штук, а электромобилей Evolute – 5 тысяч штук. Покупательная способность населения сократится. Автомобилисты переориентируются на покупку «бэушных» машин.

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