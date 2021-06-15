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15 июня 2021, 11:13

Что будет за пересечение сплошной линии в 2021 году и как избежать наказания

Пересекая сплошную линию водитель идет на грубое нарушение правил, которое подразумевает санкции от 500 до 5000 рублей, в зависимости от условий, и даже лишение удостоверения. Рассказываем, какие штрафы за сплошную есть в 2021 году, при каких условиях пересечение сплошной допустимо и как обжаловать наказание.
Фото: crushpixel.com

Что называют сплошной линией

Сплошная представляется в ПДД разметкой 1.1-1.4. Функция разметки 1.1 заключается в том, чтобы:

  • разделять потоки транспортных направлений и ограничивать полосы движения на опасных отрезках дорог;
  • ограничивать проезжие части, на которые нельзя выезжать;
  • обозначать границы мест стоянки транспорта.

Функция разметки 1.2 состоит в разграничении проезжих частей. Это более толстая сплошная линия, чем на разметке 1.1.
Предназначение разметки 1.3 (двойной сплошной) в разделении транспортных потоков на дорогах с четырьмя и более полосами движения в обоих направлениях, а также на дорогах с двумя-тремя полосами шириною более 3,75 метров.

На дорогах также встречается разметка 1.4 – желтая сплошная, которая запрещает остановку транспорта в местах нанесения.

Если разметка на полотне дороги желтая, водитель должен следовать ее предписаниям, поскольку у нее приоритет перед белой разметкой. Обычно ее наносят временно на дороги, где производятся ремонтные работы.

Когда водитель получит штраф за пересечение сплошной линии

Штраф за сплошную неминуемо настигнет водителя, если он:

  • обгонял через сплошную выехав на встречку, когда иных оснований для этих действий не было, кроме намерения совершить обгон;
  • объезжал препятствие на дороге, например, образовавшийся затор;
  • поворачивал налево или разворачивался через линию, например, с целью срезать себе путь;
  • пересекал сплошную при иных обстоятельствах.

Для каждого конкретного случая предусмотрена своя мера наказания.

Что будет если пересечь сплошную линию

Самые жесткие меры КоАП предусматривает для обгоняющих с выездом на встречку через сплошную – крупный штраф или лишение удостоверения. При других обстоятельствах будут назначены более мягкие санкции.

Рассмотрим штрафы за пересечение сплошной в таблице:

Водителю предоставляется возможность внести оплату по штрафу с 50% льготой в течение 20 суток с момента, как вынесли постановление. Но если вы совершите это нарушение второй раз, санкции придется выплатить в полном объеме.

Какой штраф за пересечение двойной сплошной

При наезде на двойную сплошную водитель понесет ту же ответственность, что и наехав на одинарную линию. Штрафы не будут отличаться и в зависимости от цвета разметки. Пересекая временную желтую сплошную линию водитель понесет то же наказание, что и за пересечение постоянной разметки белого цвета.

Ситуации, когда можно пересечь сплошную линию

В ряде обстоятельств пересечение сплошной не влечет для водителя административных санкций или лишения удостоверения:

  • если его действия вызваны крайней необходимостью (ст. 2.7 КоАП), и чтобы не создать ДТП, он был вынужден нарушить Правила;
  • когда путь преграждало препятствие, и иного способа его объехать не было;
  • если наехал на сплошную одним колесом при исполнении разворота или поворота налево;
  • если линия на дорожном полотне настолько затерта, что водитель ее не заметил.

А вот пересечение двойной сплошной водителю с рук не сойдет, так как отсутствуют законные основания для ее пересечения. Эта разметка наносится на дорогах, позволяющих маневры без пересечения линии. Законный повод пересечь двойную сплошную – поданный регулировщиком сигнал или временные предписывающие знаки.

Как обжаловать наказание за пересечение сплошной

На этот вопрос нам ответил Дмитрий Карпухин, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

«В практике применения административных наказаний, налагаемых на водителя транспортного средства за пересечение сплошной линии, следует учитывать ряд ситуаций, которые позволят избежать водителю наложения крупной штрафа или лишения водительских прав.

Во-первых, речь идет о состоянии дорожного полотна на которое нанесена разметка (сплошная линия). Она должна соответствовать ГОСТу. В случаях, когда дорожная разметка в силу не нанесена, либо нанесена фрагментарно, либо трудноразличима в силу плохого состояния дороги, водитель транспортного средства не может быть привлечен по статье 12.15 КоАП РФ. Доказательствами в данном случае могут являться фотоснимки, записи с видеокамер и регистраторов, данные протокола, составленного сотрудниками ГИБДД, в который по настоянию водителя транспортного средства могут быть внесены сведения о состоянии дороги и нанесенной на нее дорожной разметки.

Во-вторых, обстоятельством, исключающим привлечение лица к административной ответственности, является крайняя необходимость (ст. 2.7 КоАП РФ). в соответствии с которой не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. В таком случае, доказательствами крайней необходимости, обусловившей пересечение сплошной полосы, являются показания свидетелей, потерпевшего; документы, подтверждающие сложившуюся опасную ситуацию (например, угроза жизни и здоровью пассажира).

В-третьих, согласно действующим ПДД не является нарушением пересечение сплошной линии в случае объезда препятствия, например, аварии, которая препятствовала нормальному движению и создавала помехи на дороге. При этом следует, что препятствие – это неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), который не позволяет продолжить движение по этой полосе. Затор или транспортное средство, которое остановилось на полосе по правилам, не является препятствием (согласно ПДД). В качестве доказательств в данном случае могут использоваться фото и видеосъемка, показания свидетелей.

Кроме того, водитель транспортного средства не будет привлечен, если на дороге находится препятствие и установлен знак 4.2.2 ("Объезд слева"). В данной ситуации знак становится приоритетом перед разметкой на асфальте. При этом необходимо пропускать встречные автомобили.

Действующими правилами ПДД разрешается обгон тихоходных транспортных средств (чья скорость не превышает 30 км/ч) через сплошную линию. Указанный обгон разрешается только при наличии на кузове транспортного средства красного треугольника, обрамленного желтой или оранжевой полоской.

Одним из самых дискуссионных вопросов, связанных с пересечением сплошной полосы является ситуация, при которой водитель начинал соответствующий маневр, находясь на прерывистой разметке, а заканчивал его, пересекая сплошную разметку. По устоявшемуся мнению это не является нарушением ПДД и не влечет административного наказания по ст. 12.15 КоАП РФ. В обосновании этой позиции можно привести Решение № 12-661/2016 от 26 октября 2016 г. по делу № 12-661/2016 Промышленного районного суда г. Ставрополя (Ставропольский край), в котором действия водителя за совершение указанного маневра были переквалифицированы с части 4 ст. 12.15 КоАП РФ на другой состав административного правонарушения.

Кроме того, в обоснование своей позиции суд привел следующие доводы:

А) В Постановлении Президиума от 29.12.2012г. № 212-АД12-1, Верховный суд по данному вопросу дал разъяснение: совершая обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, в соответствии с требованиями разметки проезжей части дороги, водитель, не совершает административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15КоАП РФ, а именно: выезд в нарушение имеющейся в данном месте проезжей части дороги разметки на полосу, предназначенную для встречного движения. По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ следует квалифицировать прямо запрещенные Правилами дорожного движения действия, которые связаны с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения (пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006г. № 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов, при применении особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Б) Разъяснениями Департамента Обеспечения Безопасности Дорожного Движения МВД РФ, данными в п. 4 Письма «О квалификации правонарушений» № 13/П-1724 от 25.07.2008г. «Водитель транспортного средства, начавший выполнение обгона, через разметку 1.5 или 1.6, при приближении к разметке 1.1 должен предпринять все возможные действия к незамедлительному возвращению в ранее занимаемую полосу (В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ СПЛОШНУЮ ЛИНИЮ РАЗМЕТКИ)», что и было им выполнено.

В) Решениями российских судов подобные случаи (выезд на встречную полосу в разрешенном месте и возврат в свою полосу через сплошную линию 1.1) также НЕ КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Так суд г. Находки Приморского края от 02 декабря 2009 года по делу № 12-617-09 в аналогичном случае производство по делу прекратил ввиду отсутствия состава административного правонарушения. Выписка из Решения: «..пересечение сплошной линии разметки имело место НЕ ПРИ ВЫЕЗДЕ на полосу встречного движения, а при завершении маневра обгона, в связи с чем в действиях (водителя, прим.мое) отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоА11 РФ».

Мировым судьей судебного участка №1 Советского района г. Н. Новгорода в Постановлении о привлечении к административной ответственности № 5-34/09 такой маневр (выезд на встречную полосу движения в разрешенном для этого месте и возврат через сплошную линию разметки 1.1) также не квалифицируется по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Выписка из Постановлениям: «.. .произвел маневр обгона до действия знака, запрещающего обгон, но пересек линию разметки... Поэтому суд в пределах своей компетенции переквалифицирует действия... со ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ на ст. 12.16 КоАП РФ...».

Однако анализ судебной практики последних лет свидетельствует, что довод водителя о том, что он начинал маневр с прерывистой линии, а заканчивал сплошной, не всегда принимается судами в качестве доказательства невиновности в совершении инкриминируемого состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.15 КоАП РФ. Так, Постановлением Ульяновского областного суда от 19.02.2019 по делу N 4А-68/2019 было признано правомерным назначенное А. наказание в виде санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Суд отметил, что довод заявителя о том, что выезд на полосу встречного движения был осуществлен им без нарушения требований ПДД РФ, основан на неверном толковании норм КоАП РФ и ПДД РФ.

Так, из схемы места совершения административного правонарушения усматривается, что автомобиль под управлением А. осуществляя движение на автодороге с целью обгона впереди следующего в попутном направлении транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, завершив данный маневр в зоне действия линии дорожной разметки 1.1 (сплошной линии) Приложения N 2 к Правилам дорожного движения РФ. Однако, согласно позиции суда, то обстоятельство, что выезд автомобиля на полосу встречного движения начат А. в месте нанесения прерывистой линии не исключает совершения им правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Более того, в ходе совершения маневра обгона А. ехал, в том числе, и вдоль линии разметки 1.6. (линия приближение – линия, у которой штрихи в три раза длиннее промежутков – предупреждает о приближении к сплошной линии). При этом водитель обязан был знать, что разметка 1.6 предшествует разметке 1.1.

В Постановлении было отмечено, что в силу пункта 1.3 Правил участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами. Одним из таких требований является требование, обязывающее водителя, прежде чем начать обгон, убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения (пункт 11.1). В случае, если по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу, обгон запрещен (пункт 11.2).

Таким образом, по смыслу Правил, по завершении разрешенного обгона возвращение на ранее занимаемую сторону проезжей части должно быть осуществлено водителем до начала дорожной разметки 1.1.

Можно сделать вывод о неоднозначности и противоречивости судебных решений по данному аспекту проблемы, связанному с возложением административной ответственности на водителя транспортного средства за пересечение сплошной полосы».

Как и кому направлять жалобу, чтобы отменить наказание за пересечение сплошной

Обратиться с жалобой можно к вышестоящему должностному лицу ГИБДД, либо же в суд по месту назначения наказания. Водитель при личном посещении ГИБДД вручает жалобу секретарю в двух экземплярах, один из которых остается для рассмотрения в ГИБДД, а на втором секретарь ставит подпись и дату получения, и отдает водителю, как подтверждение получения жалобы. Также можно отправить жалобу по почте письмом с уведомлением, сохранив почтовые чеки.

Автоинспекции закон дает 10 дней на то, чтобы рассмотреть жалобу, а суду – один месяц.

Если наказание не отменили – обжалуйте его в высших инстанциях, вплоть до Верховного суда.

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Что будет за пересечение сплошной линии в 2021 году и как избежать наказания
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