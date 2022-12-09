Что будут выпускать на петербургском заводе Nissan: два возможных сценария
Первый сценарий предполагает, что новая компания-партнер сама выпускает автомобили под собственным брендом, а «АвтоВАЗ» выступает в роли организатора и контролирует работу площадки. По второму сценарию, российская сторона получает разрешение выпускать машины под своим брендом, постепенно углубляя локализацию. Партнеры будут поставлять готовые машинокомплекты, на бывшем заводе Nissan наладят отверточную сборку. На автомобили будут вешать новые логотипы, как это произошло в случае с кроссовером «Москвич 3». От китайского JAC JS4 он отличается только шильдиками.
Напомним, новость о продаже российских активов Nissan пришла в октябре, а уже через месяц сделка была завершена. Покупателем за символический 1 евро стало государство в лице ФГУП НАМИ. Непосредственный контроль за производством доверят АвтоВАЗу.
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Серийная сборка автомобилей «Москвич» на бывшем московском заводе Renault стартовала 23 ноября 2022 года. Сейчас на предприятии рассказали, сколько машин сошло с конвейера за прошедшие две недели.Читать далее
-
09.12.2022, 12:22
Японцы выбрали лучший автомобиль года
В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Первое место поделили два соплатформенных кей-кара Nissan и Mitsubishi, а лучшим автомобилем иностранного бренда признали корейский кроссовер.Читать далее
-
09.12.2022, 09:23
Рынок превращается в китайский: дилеры рассказали, сколько брендов осталось в России
Российская ассоциация европейских дилеров (РОАД) рассказала, что практически все европейские, американские и корейские производители приостановили поставки новых автомобилей в нашу страну. Только 14 брендов из 60 остались на отечественном авторынке к концу года.Читать далее
-
09.12.2022, 08:53
Стало известно, кто будет осваивать бывший завод Nissan в Петербурге
В ноябре завершилась сделка по передаче российских активов Nissan Минпромторгу РФ в лице ФГУП «НАМИ». Новый собственник сразу заявил, что планирует возобновить на предприятии сборку автомобилей. Сейчас стало известно, какому производителю доверят оперативное управление.Читать далее
-
08.12.2022, 17:30
Беларусы приглашают россиян за автомобилями Lada: с ABS и новогодними скидками
Дилерская сеть Lada в Республике Беларусь объявила о начале новогодней распродажи имеющихся в наличии автомобилей Lada. Машины могут купить граждане стран Таможенного союза, в том числе и за российские рубли. За седан Lada Vesta просят 1 099 000 рублей.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
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