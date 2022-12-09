Что будут выпускать на петербургском заводе Nissan: два возможных сценария

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал в интервью радио Sputnik два сценария использования производственных мощностей бывшего петербургского завода Nissan. Здесь продолжат выпускать автомобили. Японцы сохранили за собой право обратного выкупа в течение шести лет, следовательно, производственный профиль предприятия должен быть сохранен.

Первый сценарий предполагает, что новая компания-партнер сама выпускает автомобили под собственным брендом, а «АвтоВАЗ» выступает в роли организатора и контролирует работу площадки. По второму сценарию, российская сторона получает разрешение выпускать машины под своим брендом, постепенно углубляя локализацию. Партнеры будут поставлять готовые машинокомплекты, на бывшем заводе Nissan наладят отверточную сборку. На автомобили будут вешать новые логотипы, как это произошло в случае с кроссовером «Москвич 3». От китайского JAC JS4 он отличается только шильдиками.

Фото: JAC и МАЗ Москвич

Напомним, новость о продаже российских активов Nissan пришла в октябре, а уже через месяц сделка была завершена. Покупателем за символический 1 евро стало государство в лице ФГУП НАМИ. Непосредственный контроль за производством доверят АвтоВАЗу.

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