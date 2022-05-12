Что дает вентиляция тормозных дисков, и есть ли смысл в ее установке?

Лет 20 назад, как сейчас помню, на отечественные ВАЗ-2110 устанавливали передние тормозные механизмы с тремя типами дисков: стандартными (2108), вентилируемыми (2110) и вентилируемыми увеличенного диаметра по 14-дюймовые колеса (2112). Последние шли, как правило, на «десятки» с более мощным 16-клапанным движком.

При желании можно было поставить вентилируемые диски на любую машину данного семейства, правда, попутно приходилось менять суппорты (они, кстати, были одинаковы для всех вентилируемых тормозов независимо от диаметра диска), направляющие колодок и защитные кожухи.

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Подобная модернизация, кстати, проводилась и с малолитражными «Самарами» - применявшиеся на них тормозные механизмы те же, что и у ВАЗ-2110. Другой момент, что чисто формально такие изменения в конструкцию вносить запрещено. Но кто ж о том узнает?

Здесь будет уместен вопрос: какой эффект дают вентилируемые диски? Первый и главный – с ними вероятность перегрева тормозов существенно снижается. Фрикционные свойства некоторых колодок сильно зависят от рабочей температуры. В таком случае при нагреве до 200-250 градусов эффективность торможения заметно падает. При перегреве диск часть коробится, и нога на педали тормоза невольно ощущает биение.

Главные отличия

Отличие между вентилируемыми дисками и невентилируемыми заключается, в первую очередь, в конструкции самой детали. Обычный, скажем так, диск изготовлен из цельного монолитного материала и не имеет специальных воздушных каналов для отвода тепла и пропуска воздушных потоков.

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В свою очередь, вентилируемый диск имеет между рабочими поверхностями полую область, предназначенную для прохождения потоков воздуха и быстрого охлаждения детали. Внутри этой области расположены специальные металлические цельнолитые перемычки – они выполняют роль связки и применяются в качестве крыльчатки для захвата воздуха при движении.

Диски с вентиляцией делят на те, что с перфорацией рабочей поверхности, и без оной. Перфорация выполняется на рабочих поверхностях диска в виде специальных каналов, усиливающих эффективность торможения за счет более лучшего фрикционного сопротивления с колодками. Также каналы выполняют роль устройства для отведения частичек пыли и нагара, образующихся при работе тормозной системы.

Недостатки перфорации

Вентилируемые диски с перфорацией рабочей поверхности обладают бОльшей эффективностью работы, при этом прижимная поверхность таких дисков не загрязняется и не покрывается нагаром от фрикционного материала тормозных колодок. Такие диски, по причине своей рельефной поверхности и более тонкого слоя металла, подвергают более быстрому износу тормозные колодки, снижая срок их эксплуатации.

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Когда автомобиль передвигается по неважному дорожному покрытию, грязь и частицы грунта могут забиваться в отверстия. Это приводит к тому, что колодки неплотно прилегают к диску и достоинства перфорирования не проявляются. Следовательно, за этим элементом нужен регулярный уход. Надо помнить, что во время мойки автомобиля удалить загрязнения в перфорации не всегда предоставляется возможным. Сквозные отверстия делают поверхность рельефной, и колодки, повторимся, подвергаются быстрому износу.

Кроме того, тормозные диски с отверстиями склонны к появлению трещин. При выборе колодок нужно обращать внимание на более качественные изделия. При этом надо понимать, что предлагаемый автомагазинами ассортимент гораздо меньше, чем у стандартных элементов тормозной системы.

Ну, если вам надо в горы…

Детали конструкции вентилируемых дисков, как мы уже заметили, меньше подвержены нагреву при работе тормозного механизма. Во время движения автомобиля они не нагреваются до очень высокой температуры наподобие невентилируемых, и, соответственно, при остановке автомобиля не имеют свойства набирать температуру. Когда колесо автомобиля попадает в воду, вентилируемый диск не дает деформаций и трещин – и все благодаря своевременному процессу охлаждения.

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Преимущества вентилируемых дисков начинают заметным образом проявляться после 5-6 торможений со скорости 80 км/ч. Температуры 200 градусов обычный диск достигает через 8 торможений, вентилируемый – через 15, а такой же, но увеличенный – аж через 30 торможений.

Резюмируя все вышесказанное, отметим: обычные диски вполне способны удовлетворить рядового водителя при условии, что на автомобиле установлены колодки, несильно теряющие эффективность с ростом температуры.

Вентилируемые, в свою очередь, больше подойдут активным «драйверам». Заниматься же установкой увеличенных (с заменой колес на больший диаметр) есть смысл лишь при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля – например, когда львиная доля автомобильных «перебежек» происходит по горным дорогам.

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