Как понять, что батарея на исходе, и завести машину без помощи сервиса – советы эксперта

Ваш автомобиль не заводится из-за разряженного аккумулятора — ситуация, знакомая многим водителям. Чаще всего это происходит в зимние холода, но и в теплое время года проблема может застать врасплох.

Первыми сигналами становятся вялая работа стартера и тусклый свет фар при попытке запуска двигателя. Иногда вместо уверенного старта слышны лишь щелчки, а приборная панель может мигать или вести себя нестабильно. О проблемах также говорят окисленные клеммы, появление налета на батарее или даже легкий запах гари под капотом. Стоит обращать внимание и на специальный индикатор на панели приборов.

Главный враг аккумулятора — экстремальные температуры: зимой холод замедляет химические реакции внутри батареи, а летняя жара ускоряет ее старение. Заряд быстро теряется, если забыть выключить фары или магнитолу. Короткие ежедневные поездки не позволяют генератору полноценно восстановить заряд. Со временем (через 3–5 лет) емкость любой батареи снижается из-за естественного износа. К проблемам также приводят неисправности генератора, плохой контакт на клеммах или внутренние утечки тока.

Для автомобилей с механической коробкой передач можно применить старый способ — запуск с толкача на второй передаче. Более универсальный и надежный вариант — «прикуривание» от аккумулятора другого автомобиля с помощью специальных проводов, строго соблюдая полярность. Владельцы портативных пусковых устройств могут быстро решить проблему самостоятельно. Если есть время и доступ к розетке, поможет зарядное устройство. Для машин с автоматической коробкой иногда эффективно несколько раз включить и выключить зажигание с паузами — это может «разбудить» электронику.

Регулярно проверяйте уровень заряда, особенно зимой. Перед выходом из машины убедитесь, что все энергопотребители выключены. Избегайте частых коротких поездок, содержите клеммы аккумулятора в чистоте и используйте термочехол для батареи в холодное время года. Следите за исправностью генератора и реле-регулятора. Периодическая подзарядка с помощью сетевого зарядного устройства значительно продлит срок службы аккумулятора.

После успешного «прикуривания» или запуска от бустера дайте двигателю поработать, чтобы генератор успел подзарядить батарею. Пусковые устройства удобны своей автономностью, а метод с толкача подходит только для «механики» и может быть небезопасен для современных систем автомобиля.