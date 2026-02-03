Неочевидные нюансы объезда препятствий — когда маневр обойдется без наказания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

3 февраля 2026, 18:34

Что делать, если авария перекрыла дорогу, а слева сплошная: как избежать штрафа

Водители часто сталкиваются с неожиданными заторами. Не все знают, как действовать в таких случаях. Ошибки могут привести к штрафу. В материале - разбор сложных ситуаций на дороге.

Дорожная ситуация может измениться в одно мгновение: впереди внезапно возникает затор из-за аварии или поломки, и вся полоса оказывается заблокированной. В городских условиях большинство предпочитает ждать, надеясь на оперативность служб. Но за пределами мегаполиса терпение быстро заканчивается, и водители начинают искать выход из затруднительного положения.

Первое, что приходит в голову - попытаться объехать препятствие. Однако, если слева от вас сплошная линия, маневр становится рискованным. По информации njcar.ru, пересечение сплошной запрещено даже в случае вынужденного объезда. Нарушение этого правила грозит штрафом, который может достигать 2 250 рублей. Безопасность маневра не имеет значения - формально это всегда нарушение.

Обочина также не спасает ситуацию. Движение по ней строго запрещено и карается отдельным штрафом. В результате водители оказываются в ловушке: объехать нельзя, стоять - невыносимо, а времени уходит все больше. Именно такие моменты вызывают наибольшее раздражение и споры среди автомобилистов.

Чтобы не усугубить проблему, важно помнить: единственно верный путь - соблюдать правила и ждать, даже если это кажется бессмысленным. Но есть нюанс, который может помочь выбраться из затора без последствий. Если на обочине не установлены запрещающие знаки, разрешается совершить остановку. Съехав на обочину и остановившись, пусть даже на короткое время, вы не нарушаете закон. Главное - не продолжать движение по обочине, иначе штрафа не избежать.

Что касается встречной полосы, здесь правила еще строже. Объезд через нее категорически запрещен, даже если дорога пуста и кажется, что маневр безопасен. Единственный легальный вариант - ждать, пока появится регулировщик и организует движение вручную.

На практике, конечно, многие идут на риск, надеясь на понимание инспектора. Иногда, если маневр был выполнен аккуратно и не создал угрозы, сотрудники ГАИ могут ограничиться устным предупреждением, ссылаясь на малозначительность нарушения. Однако рассчитывать на такой исход не стоит - решение всегда остается за инспектором, и чаще всего штрафа избежать не удается.

В итоге, если дорога перекрыта, а слева сплошная, лучше не искать лазеек, а действовать строго по правилам. Это не только убережет от штрафа, но и сохранит нервы в сложной дорожной ситуации.

