Закончился бензин на трассе? Инструкция по вызову помощи и все номера экстренных служб в регионах

11 июля 2026, 06:55
Что делать, если бензин закончился на трассе: важные номера и алгоритм действий
Что делать, если бензин закончился на трассе: важные номера и алгоритм действий
Ситуация, когда топливо заканчивается вдали от заправки, может застать врасплох даже опытного водителя. В 2026 году такие случаи встречаются чаще из-за перебоев на АЗС и изменений в работе дорожных служб. Разбираемся, как действовать грамотно и куда обращаться за помощью.
Оказаться без бензина на трассе - ситуация, которая может случиться с каждым, особенно в условиях нестабильных поставок топлива и очередей на АЗС. Важно не паниковать и сразу оценить обстановку: безопасность на первом месте. Если двигатель заглох, старайтесь аккуратно съехать на обочину или в специальный карман, избегая остановок на мостах, поворотах и в тоннелях. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки - на трассе не менее чем за 30 метров от машины. Определите свое местоположение: номер километра, ближайший населенный пункт или ориентир пригодятся при обращении за помощью.
Покидать автомобиль стоит только при крайней необходимости, особенно ночью или на оживленных участках. Если все же нужно выйти, уходите за барьерное ограждение, чтобы не подвергать себя опасности. Важно помнить: чем точнее вы объясните, где находитесь, тем быстрее приедет помощь.
Для вызова экстренных служб используйте номер 112 - он работает круглосуточно, бесплатно и даже при нулевом балансе. Оператор перенаправит ваш запрос в нужную службу. Также можно позвонить в ГИБДД по номеру 102. На платных трассах «Автодор» действует короткий номер 2323, где подскажут, где находится ближайший центр поддержки. В регионах работают свои диспетчерские: например, в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО - 8-800-200-63-06, в Алтайском крае - +7 (3852) 50-75-12 или 8-800-222-3169, в Ярославской области - 8-931-50-30-112 для федеральных дорог и 8 (4852) 909-250 для региональных. В Тульской области на федеральных трассах помогут по номерам 32-32-53 и 32-32-54, а оперативный дежурный «Тулаавтодор» - 8 (980) 589-95-55. В Рязанской области - 8 (4912) 29-74-54 и 8 (4912) 29-74-64, в Республике Тыва - 8 (394-22) 21108 или 8-929-358-0911, для федеральных трасс - 8 (391) 265-01-12 или +7 963 252 11 60. В Кемеровской области - 8 (3842) 718-518, а для Калужской, Смоленской, Брянской и Орловской областей на федеральных трассах - короткий номер 8820.
Если официальные службы заняты или вы находитесь вдали от крупных трасс, можно обратиться к волонтерам или коммерческим сервисам. Международное движение «Джип Алерт» бесплатно помогает водителям: звоните 8-800-550-69-11, оставляйте заявку на X-15.ru или через мобильное приложение. В 14 регионах России через кнопку SOS в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» можно вызвать техническую поддержку, условия уточняйте по горячей линии 8 (800) 222-68-02. Некоторые автопроизводители, такие как OMODA и JAECOO, включили доставку топлива в свои программы помощи: клиентам OMODA доступно до 20 литров, JAECOO - до 10 литров, обе программы работают круглосуточно, телефон 8-800-600-1-888. Иногда выручить могут и проезжающие водители - многие готовы поделиться бензином или подвезти до заправки. Сотрудники ДПС на трассах также часто помогают в подобных ситуациях.
Эксперты советуют не доводить бак до минимума: заправляйтесь заранее, держите не менее четверти объема топлива. Перед поездкой по незнакомому маршруту изучайте расположение АЗС, а если есть возможность - возите с собой запасную канистру. В пути экономьте топливо: избегайте резких ускорений, держите окна закрытыми, отключайте энергоемкие приборы. Следите за новостями: в некоторых регионах, например в Крыму, периодически вводятся ограничения на продажу топлива. Кстати, о ситуации с ценами и очередями на АЗС в столице можно узнать в материале о динамике цен на бензин в Москве.
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