Осмотр или досмотр: как правильно реагировать на просьбу инспектора ГАИ открыть багажник

Что делать, если инспектор ГАИ требует открыть багажник: пошаговая инструкция

Многие водители сталкиваются с неожиданными просьбами инспектора. Не всегда стоит сразу выполнять их. Важно знать, как действовать в подобных ситуациях. Это поможет избежать лишних проблем на дороге.

Многие водители сталкиваются с неожиданными просьбами инспектора. Не всегда стоит сразу выполнять их. Важно знать, как действовать в подобных ситуациях. Это поможет избежать лишних проблем на дороге.

Водители часто оказываются в ситуации, когда после проверки документов инспектор ГАИ просит открыть багажник. В такие моменты не стоит торопиться выполнять требование — важно разобраться, какую именно процедуру собирается провести сотрудник.

С точки зрения безопасности существует разница между осмотром и досмотром транспортных средств. От того, как инспектор формулирует свою просьбу, зависит и порядок действий. Как сообщает njcar.ru, если речь идет о досмотре, процедура должна быть оформлена официально. Для этого составляется протокол, а сама проверка проводится либо в присутствии двух понятых, либо под видеозаписью, если найти понятых невозможно. Причина для досмотра должна быть обоснованной — например, подозрение на наличие запрещенных предметов или нарушение правил.

Если инспектору требуется просто осмотреть автомобиль, он может лишь оценить его состояние, сверить номера кузова с документами или проверить груз. При этом сотрудник не имеет права самостоятельно открывать закрытые отсеки или трогать личные вещи водителя. Водитель вправе оценить законность осмотра и, если считает его необоснованным, указать на это.

Досмотр, в отличие от осмотра, позволяет инспектору получить доступ не только к багажнику, но и к другим отделениям автомобиля, включая салон и бардачок. При проведении таких проверок разрешается перемещать сиденья или поднимать запасное колесо, однако повреждать детали машины запрещено. Водитель должен присутствовать при досмотре и наблюдать за действиями инспектора. Пассажиры могут оставаться в салоне, если нет иных оснований для их выхода.

Для коммерческих перевозок предусмотрена отдельная процедура: инспектор может проверить пломбы и сверить их с таможенными документами. Это особенно актуально для грузовых автомобилей.

Если инспектор просит открыть багажник, сначала стоит уточнить, с какой целью это требуется. Важно помнить, что во время осмотра водитель не обязан закрывать отсеки, однако в большинстве случаев после уточнения инспектор прекращает проверку и разрешает продолжить движение.