Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 08:43

Что делать, если инспектор ГАИ требует разблокировать телефон на дороге

Что делать, если инспектор ГАИ требует разблокировать телефон на дороге

Неожиданный запрос инспектора - как защитить свои права и избежать неприятностей

Что делать, если инспектор ГАИ требует разблокировать телефон на дороге

Инспекторы ДПС все чаще просят водителей показать смартфон. Не все автомобилисты знают, как правильно реагировать. Важно понимать свои права. Разбираемся, что делать в такой ситуации.

Инспекторы ДПС все чаще просят водителей показать смартфон. Не все автомобилисты знают, как правильно реагировать. Важно понимать свои права. Разбираемся, что делать в такой ситуации.

Ситуация, когда сотрудник ГАИ неожиданно просит водителя разблокировать телефон, становится все более распространенной. После стандартной проверки документов инспектор может внезапно заинтересоваться вашим смартфоном и попросить снять блокировку. Для многих это вызывает недоумение: в телефоне хранятся личные переписки, фотографии, банковские приложения и другая конфиденциальная информация, которую не хочется показывать посторонним.

Часто инспектор объясняет свою просьбу поиском украденного устройства или подозрением в использовании запрещенного программного обеспечения. Однако причины могут остаться неясными, а отказ назвать пароль иногда сопровождается напоминанием о возможной ответственности за невыполнение требований полиции. В такой ситуации многие водители предпочитают не спорить и выполняют просьбу, чтобы избежать долгих разбирательств на обочине.

Передача смартфона инспектору может происходить по-разному: иногда сотрудник остается рядом, а иногда уносит устройство к патрульной машине, где владелец уже не контролирует, какие данные просматриваются. Через несколько минут телефон возвращают, сообщая, что ничего подозрительного не обнаружено.

Как сообщает njcar.ru, не стоит спешить с разблокировкой. Водитель вправе уточнить, на каком основании инспектор требует доступ к смартфону, и обязательно ли выполнять такую просьбу. Все необходимые для проверки документы уже переданы, а телефон не входит в их перечень. Поэтому водитель не обязан показывать личные данные или приложения по первому требованию.

Лучше всего спокойно объяснить, что в телефоне содержится личная информация, и попросить сотрудника обосновать причину проверки. Не стоит ссылаться на забытый пароль или разряженную батарею - достаточно подчеркнуть конфиденциальность данных. Если инспектор намерен провести досмотр в рамках административного производства, потребуется присутствие двух понятых или видеозапись, а процедура и ее результаты должны быть зафиксированы в протоколе.

Особое внимание стоит уделить ситуации, когда инспектор хочет ознакомиться с перепиской. Согласно Конституции РФ, тайна переписки может быть ограничена только по решению суда. Обычный досмотр телефона не дает права на доступ к сообщениям. Водитель может прямо заявить, что не согласен открывать личные данные без законных оснований, и попросить оформить действия по установленным правилам.

Если инспектор не объяснил причину проверки или нарушил процедуру, водитель вправе обратиться с жалобой к руководству подразделения ГАИ. Также можно подать заявление в прокуратуру или обжаловать действия сотрудника в суде.

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