Как избежать неприятностей на дороге — важные нюансы для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

11 февраля 2026, 00:31

Что делать, если инспектор просит ОСАГО: новые правила и штрафы 2026 года

Что делать, если инспектор просит ОСАГО: новые правила и штрафы 2026 года

Как избежать неприятностей на дороге — важные нюансы для водителей

Что делать, если инспектор просит ОСАГО: новые правила и штрафы 2026 года

В 2026 году требования к страховке изменились. Инспектор может проверить полис в любой момент. Неожиданные штрафы ждут даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию.

В 2026 году требования к страховке изменились. Инспектор может проверить полис в любой момент. Неожиданные штрафы ждут даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию.

В 2026 году ситуация с проверкой страховых документов на дороге стала еще более актуальной. Даже обычная остановка может обернуться для водителя неприятным сюрпризом, если не знать всех нюансов оформления и предъявления полиса. Как сообщает njcar.ru, незнание новых требований часто приводит к штрафам, которых можно было бы избежать.

Согласно действующим правилам, каждый водитель обязан иметь действующий полис ОСАГО и предъявлять его по первому требованию сотрудника ДПС. Если страховка оформлена, но документ остался дома, наказание будет минимальным - обычно ограничиваются предупреждением или штрафом в 500 рублей. Причем бумажный вариант больше не обязателен: электронный полис полностью приравнен к классическому. Его можно показать прямо с экрана смартфона - главное, чтобы информация была читаемой, а номер страховки легко проверялся по базе данных.

Однако если выяснится, что страховка не оформлена вовсе, последствия будут куда серьезнее. За первое нарушение предусмотрен штраф в 800 рублей, но если водитель повторно попадается без полиса, сумма увеличивается до 3000-5000 рублей. Важно помнить: инспектор вправе выписывать штраф при каждой новой остановке, даже если предыдущий уже оплачен. Каждое выявление считается отдельным нарушением, и это может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Ранее за отсутствие ОСАГО могли снять номера или отправить машину на штрафстоянку, но эти меры отменили еще в 2014 году. Теперь такие санкции не применяются, и инспектор ограничивается только штрафом. Тем не менее, расслабляться не стоит - суммы наказаний выросли, а контроль стал строже.

Многие водители в последние годы выбирают краткосрочные страховки, чтобы не переплачивать за неиспользуемый автомобиль зимой. Такой подход удобен, но чреват рисками: как только срок действия полиса истекает, машина автоматически считается незастрахованной. Просрочка приравнивается к полному отсутствию страховки, и штрафы достигают 5000 рублей. Неважно, был ли полис оформлен ранее - если он не действует, ответственность наступает в полном объеме.

В итоге, чтобы избежать неприятных последствий, важно не только своевременно оформлять ОСАГО, но и всегда иметь возможность быстро подтвердить его наличие. Электронный полис на телефоне - лучший способ избежать лишних вопросов и штрафов на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Калининград Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться