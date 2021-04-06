Что делать, если колесо автомобиля попало в яму на дороге
- Какие ямы на дороге допустимы по ГОСТу
- Попадает ли яма на дороге под понятие ДТП
- Что делать, если колесо попало в яму на дороге
Какие ямы на дороге допустимы по ГОСТу
На основании ГОСТа, просадка или выбоина не должна быть более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Крышки люков должны отклоняться от дорожного покрытия не более чем на 2 см. Также они не должны быть повреждены или деформированы.
Если яма превышает нормативы, она должна быть отмечена специальными знаками или желтой разметкой. При отсутствии этих атрибутов водитель, который попал в яму на дороге, имеет право требовать от виновника оплаты ремонта авто.
Попадает или яма на дороге под понятие ДТП
Для начала разберемся, является ли данный случай дорожно-транспортным происшествием.
На основании п. 1.2 ПДД, к ДТП относятся происшествия, произошедшие во время движения по дороге с участием автомобиля, с наличием погибших или раненных людей, повреждением авто, сооружений либо причинением иного морального ущерба.
То есть если вы попали в яму на дороге, а автомобиль пострадал – это ДТП.
Что делать, если колесо попало в яму на дороге
Оформляем ДТП
Обращаем ваше внимание, что оформить ДТП по Европротоколу не получится, так как в нем участвует только один автомобиль.
Порядок действий должен быть следующий:
- Включите аварийку и наденьте светоотражающий жилет, если вы за городом и на улице темно. Выставите знак аварийной остановки.
- Вызовите на место аварии ГИБДД.
- Составьте схему ДТП на любом листке бумаги. Обозначьте тормозной путь, положение авто, размер ямы и ее расположение на дороге. Обозначьте названия улиц, номера домов, разметку и дорожные знаки (если они есть).
- Измерьте яму. Если отсутствует рулетка, можно взять какой-то предмет, по которому можно будет идентифицировать параметры ямы.
- Сделайте фото и видео ямы, положения машины на дороге, знаков и разметки, заграждений, улиц и т.д.
- Если есть свидетели аварии – возьмите их контакты.
- Уберите машину с дороги, чтобы она не мешала движению другого транспорта.
Когда прибудут на место сотрудники ГИБДД, они составят свою схему ДТП и акт о состоянии дороги, измерят яму, опросят очевидцев. Затем инспектор составит определение об отказе в возбуждении дела в отношении водителя – это доказательство, что не вы виновны в ДТП.
Вы можете сразу написать заявление на обслуживающую организацию, не следящую за состоянием дороги, и она заплатит штраф в 200-300 тысяч рублей. О том, кто обслуживает этот дорожный участок, можно узнать у сотрудников автоинспекции.
Проверьте правильность информации в составленных инспекцией документах, и подпишите их.
Находим виновного
Куда жаловаться на ямы на дорогах, можно узнать у сотрудников ГИБДД. Если они не в курсе – обращаемся в местную администрацию и узнаем, какое ведомство отвечает за этот участок дороги.
Если у вас страховка каско, и ДТП с ямой оговорено в ней страховым случаем, обратитесь за возмещением к страховщику. Страховка ОСАГО в подобных случаях бесполезна.
За денежным возмещением при ДТП с ямой нужно обращаться к организации, обслуживающей это дорогу, а именно:
- к ТСЖ, управляющей компании или городской администрации, если яма на придомовой территории;
- к администрации, департаменту транспорта или муниципалитету, если яма в черте города или поселения;
- к властям области или региональному Минтрансу, если яма не на федеральной дороге между городами;
- к правительству, если яма на федеральной дороге.
Оцениваем ущерб
Чтобы оценить ущерб, полученный при попадании в яму на дороге, вам нужно вызвать эксперта-оценщика. Выбрать его можно из государственного реестра экспертов-техников Министерства юстиции.
Экспертиза может вам обойтись в сумму от 3 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона и количества повреждений.
Пригласите на экспертизу представителя со стороны виновника, и укажите в документах, что он на ней присутствовал.
Эксперт оценит полученный автомобилем ущерб, и выдаст вам документ, где будут указаны повреждения и необходимая сумма на их устранение.
Отправляем претензию виновной организации
В претензии описываем ситуацию, при которой вы попали в яму на дороге, и требуем возместить расходы на ремонт. Прикладываем к ней:
- схему ДТП;
- показания свидетелей;
- фото с места ДТП;
- заключение эксперта-оценщика.
Отправляем претензию по почте заказным письмом или приносим в организацию лично в двух экземплярах. При этом секретарь расписывается в получении претензии и ставит дату на экземпляре, который остается у вас.
Виновная организация должна ответить в течение месяца. Если ответа нет или виновник отказывается удовлетворить ваши требования – идем в суд.
Отправляем в суд исковое заявление
В иске указываем сведения из претензии, организацию-виновника, денежную сумму, нужную для ремонта авто и требование ее возместить.
К иску прикладываем:
- документы автомобиля (ПТС или свидетельство о регистрации);
- схему аварии;
- показания очевидцев;
- акт ГИБДД о недостатках дороги;
- фото и видеоматериалы с места ДТП;
- претензию виновнику и ответ на нее, если он приходил.
Когда сумма иска менее 50 тысяч рублей – обращаемся в мировой суд по месту регистрации виновника. Если сумма выше – в районный суд.
На рассмотрение дела отводится 2 месяца.
При обращении в суд нужно оплатить госпошлину, размер которой согласно подпункту 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составит:
Если суд удовлетворит ваш иск, издержки будет оплачивать проигравшая сторона.
Если одну из сторон не устроит решение суда, он может подать апелляцию в суд высшей инстанции.
90% водителей, попавших в яму на дороге, успешно добиваются возмещения ущерба. Виновные дорожные службы пытаются ссылаться на п. 10.1 ПДД, по которому водитель должен двигаться с установленной на данном участке скоростью, позволяющей вовремя обнаружить опасность. Но по аналогичному делу Верховный суд РФ постановил, что при отсутствии предупреждающих знаков и ограждений вокруг ямы, позволяющих водителю заметить опасность, вина с него снимается. Вся ответственность за происшествие ложится на дорожную службу, которая не приняла мер, чтобы сделать дорогу безопасной.
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