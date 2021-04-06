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6 апреля 2021, 11:27

Что делать, если колесо автомобиля попало в яму на дороге

Качество дорог – больная тема для российских автомобилистов. По статистике ГИБДД, в 35% аварий виновато плохое дорожное покрытие. Рассказываем, что делать, если колесо попало в яму на дороге, куда нужно жаловаться и как получить компенсацию за разбитую машину.
Фото: staticflickr.com

Какие ямы на дороге допустимы по ГОСТу

На основании ГОСТа, просадка или выбоина не должна быть более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Крышки люков должны отклоняться от дорожного покрытия не более чем на 2 см. Также они не должны быть повреждены или деформированы.

Если яма превышает нормативы, она должна быть отмечена специальными знаками или желтой разметкой. При отсутствии этих атрибутов водитель, который попал в яму на дороге, имеет право требовать от виновника оплаты ремонта авто.

Попадает или яма на дороге под понятие ДТП

Для начала разберемся, является ли данный случай дорожно-транспортным происшествием.

На основании п. 1.2 ПДД, к ДТП относятся происшествия, произошедшие во время движения по дороге с участием автомобиля, с наличием погибших или раненных людей, повреждением авто, сооружений либо причинением иного морального ущерба.

То есть если вы попали в яму на дороге, а автомобиль пострадал – это ДТП.

Что делать, если колесо попало в яму на дороге

Оформляем ДТП

Обращаем ваше внимание, что оформить ДТП по Европротоколу не получится, так как в нем участвует только один автомобиль.

Порядок действий должен быть следующий:

  • Включите аварийку и наденьте светоотражающий жилет, если вы за городом и на улице темно. Выставите знак аварийной остановки.
  • Вызовите на место аварии ГИБДД.
  • Составьте схему ДТП на любом листке бумаги. Обозначьте тормозной путь, положение авто, размер ямы и ее расположение на дороге. Обозначьте названия улиц, номера домов, разметку и дорожные знаки (если они есть).
  • Измерьте яму. Если отсутствует рулетка, можно взять какой-то предмет, по которому можно будет идентифицировать параметры ямы.
  • Сделайте фото и видео ямы, положения машины на дороге, знаков и разметки, заграждений, улиц и т.д.
  • Если есть свидетели аварии – возьмите их контакты.
  • Уберите машину с дороги, чтобы она не мешала движению другого транспорта.

Когда прибудут на место сотрудники ГИБДД, они составят свою схему ДТП и акт о состоянии дороги, измерят яму, опросят очевидцев. Затем инспектор составит определение об отказе в возбуждении дела в отношении водителя – это доказательство, что не вы виновны в ДТП.

Вы можете сразу написать заявление на обслуживающую организацию, не следящую за состоянием дороги, и она заплатит штраф в 200-300 тысяч рублей. О том, кто обслуживает этот дорожный участок, можно узнать у сотрудников автоинспекции.

Проверьте правильность информации в составленных инспекцией документах, и подпишите их.

Находим виновного

Куда жаловаться на ямы на дорогах, можно узнать у сотрудников ГИБДД. Если они не в курсе – обращаемся в местную администрацию и узнаем, какое ведомство отвечает за этот участок дороги.

Если у вас страховка каско, и ДТП с ямой оговорено в ней страховым случаем, обратитесь за возмещением к страховщику. Страховка ОСАГО в подобных случаях бесполезна.

За денежным возмещением при ДТП с ямой нужно обращаться к организации, обслуживающей это дорогу, а именно:

  • к ТСЖ, управляющей компании или городской администрации, если яма на придомовой территории;
  • к администрации, департаменту транспорта или муниципалитету, если яма в черте города или поселения;
  • к властям области или региональному Минтрансу, если яма не на федеральной дороге между городами;
  • к правительству, если яма на федеральной дороге.

Оцениваем ущерб

Чтобы оценить ущерб, полученный при попадании в яму на дороге, вам нужно вызвать эксперта-оценщика. Выбрать его можно из государственного реестра экспертов-техников Министерства юстиции.

Экспертиза может вам обойтись в сумму от 3 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона и количества повреждений.

Пригласите на экспертизу представителя со стороны виновника, и укажите в документах, что он на ней присутствовал.

Эксперт оценит полученный автомобилем ущерб, и выдаст вам документ, где будут указаны повреждения и необходимая сумма на их устранение.

Отправляем претензию виновной организации

В претензии описываем ситуацию, при которой вы попали в яму на дороге, и требуем возместить расходы на ремонт. Прикладываем к ней:

  • схему ДТП;
  • показания свидетелей;
  • фото с места ДТП;
  • заключение эксперта-оценщика.

Отправляем претензию по почте заказным письмом или приносим в организацию лично в двух экземплярах. При этом секретарь расписывается в получении претензии и ставит дату на экземпляре, который остается у вас.

Виновная организация должна ответить в течение месяца. Если ответа нет или виновник отказывается удовлетворить ваши требования – идем в суд.

Отправляем в суд исковое заявление

В иске указываем сведения из претензии, организацию-виновника, денежную сумму, нужную для ремонта авто и требование ее возместить.

К иску прикладываем:

  • документы автомобиля (ПТС или свидетельство о регистрации);
  • схему аварии;
  • показания очевидцев;
  • акт ГИБДД о недостатках дороги;
  • фото и видеоматериалы с места ДТП;
  • претензию виновнику и ответ на нее, если он приходил.

Когда сумма иска менее 50 тысяч рублей – обращаемся в мировой суд по месту регистрации виновника. Если сумма выше – в районный суд.

На рассмотрение дела отводится 2 месяца.

При обращении в суд нужно оплатить госпошлину, размер которой согласно подпункту 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ составит:

Если суд удовлетворит ваш иск, издержки будет оплачивать проигравшая сторона.

Если одну из сторон не устроит решение суда, он может подать апелляцию в суд высшей инстанции.

90% водителей, попавших в яму на дороге, успешно добиваются возмещения ущерба. Виновные дорожные службы пытаются ссылаться на п. 10.1 ПДД, по которому водитель должен двигаться с установленной на данном участке скоростью, позволяющей вовремя обнаружить опасность. Но по аналогичному делу Верховный суд РФ постановил, что при отсутствии предупреждающих знаков и ограждений вокруг ямы, позволяющих водителю заметить опасность, вина с него снимается. Вся ответственность за происшествие ложится на дорожную службу, которая не приняла мер, чтобы сделать дорогу безопасной.

Предлагаем посмотреть видео по теме:

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