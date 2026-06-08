Смертельная ошибка: 4 мифа о спасении из тонущего автомобиля, которые развенчали эксперты ADAC

Что делать, если машина уходит под воду: разбор реальных сценариев

Случаи, когда автомобиль оказывается в воде, редки, но последствия могут быть фатальными. Эксперты провели серию тестов и выяснили, какие действия действительно спасают жизнь, а какие только создают иллюзию безопасности. Не прошли стороной и нюансы, которые часто игнорируют даже опытные водители.

Случаи, когда автомобиль оказывается в воде, редки, но последствия могут быть фатальными. Эксперты провели серию тестов и выяснили, какие действия действительно спасают жизнь, а какие только создают иллюзию безопасности. Не прошли стороной и нюансы, которые часто игнорируют даже опытные водители.

В России экстремальные погодные явления и аварии на дорогах становятся все более частыми, а значит, риск оказаться в машине, которая внезапно уходит под воду, уже нельзя считать чисто теоретическим. Для водителей и пассажиров важно понимать, как вести себя в такой ситуации, ведь от правильных действий зависит жизнь. Как выяснил 110km.ru, недавние испытания показали, что большинство привычных советов не работают, а некоторые даже опасны.

В ходе серии экспериментов специалисты ADAC проверили четыре сценария: попытку выбраться через окно с помощью электростеклоподъемника, открытие двери после заполнения салона водой, разбивание бокового стекла и эвакуацию ребенка. В каждом случае выяснялись реальные возможности для спасения и трудности, о которых мало кто задумывается.

В первом тесте новенький электромобиль Citroën с активной батареей погрузили в воду. Оказалось, что стеклоподъемники работали даже на глубине, и водитель смог покинуть салон через окно за 57 секунд. Однако уже через две минуты вода начала быстро заполнять салон, а спустя еще полминуты машина полностью ушла под воду. После извлечения авто система электропитания оставалась работоспособной, но температура в блоке предохранителей резко выросла, что привело к автоматическому отключению аккумулятора. При этом высоковольтная часть электромобиля не проявила опасных признаков.

Второй сценарий - попытка открыть дверь в старом Seat с ДВС. Окна не открывались, и водитель ждал, пока давление воды внутри и снаружи сравняется. На практике дверь удалось распахнуть только через 4 минуты 36 секунд, когда водитель уже более полутора минут находился с головой под водой. Такой способ выхода крайне рискован и требует значительных физических усилий.

Третий тест показал, что разбить боковое стекло без специального инструмента практически невозможно, особенно если оно двойное. Ни зонтик, ни подголовник, ни даже стандартный аварийный молоток не справились с задачей. Только с помощью мощного пружинного стеклобоя удалось пробить заднее стекло, которое обычно одинарное. Но даже в этом случае путь наружу оказался сложным и требовал немалых усилий.

Четвертый эксперимент - эвакуация ребенка из автокресла. Водителю пришлось быстро пролезть на заднее сиденье, освободить манекен, разбить стекло и выбраться с ним наружу. Испытание удалось только благодаря отличной физической подготовке и опыту спасателя. Для большинства людей такой сценарий может оказаться непосильным.

Эксперты советуют: главное - не терять времени. Сразу после попадания в воду нужно отстегнуть ремень, опустить окно и покинуть салон. Если стекла не открываются, использовать аварийный молоток или стеклобой, причем бить лучше в угол стекла. Двойные стекла практически не поддаются разрушению, поэтому стоит заранее знать, где в вашей машине есть обычные стекла - чаще всего это заднее окно. Ждать, пока давление сравняется и дверь откроется, - крайне опасно: времени на спасение остается мало, а риск потерять сознание под водой велик.

Для повышения шансов на спасение специалисты рекомендуют держать аварийный молоток и ремнерез в легкодоступном месте, а не в бардачке или багажнике. Важно заранее мысленно проиграть возможную ситуацию, чтобы в критический момент не поддаться панике. Психологи утверждают, даже простая тренировка выхода через окно на суше может помочь сохранить самообладание в реальной аварии.

Стоит помнить, что и электромобили, и машины с ДВС ведут себя в воде схоже: оба типа быстро наклоняются носом вниз, а стеклоподъемники электромобиля могут работать до 10 минут после погружения. При этом риск поражения током у современных электрокаров минимален - системы герметичны и отключаются при аварии.

Если вы стали свидетелем такого происшествия, первым делом вызывайте спасателей. Помогать пострадавшим можно только при отсутствии угрозы для собственной жизни и с учетом рекомендаций специалистов. В некоторых случаях, например при сильном течении, самостоятельная помощь невозможна без специальной подготовки.

Кстати, подготовка к нештатным ситуациям не ограничивается только авариями на воде. Например, перед дальней поездкой стоит проверить техническое состояние машины, чтобы снизить риск неприятных сюрпризов - об этом подробно рассказано в материале о важных деталях для проверки перед отпуском.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: полное затопление автомобиля происходит за 3-4 минуты, а на спасение у водителя есть не больше минуты после попадания в воду. Электрические стеклоподъемники могут выйти из строя в любой момент, поэтому действовать нужно максимально быстро. Аварийный молоток и ремнерез - не просто аксессуары, а реальные инструменты для спасения жизни. Знание особенностей конструкции своего автомобиля и регулярная подготовка к нештатным ситуациям могут сыграть решающую роль в критический момент.