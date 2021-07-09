Что делать, если машина-двойник: откуда они берутся и как не купить двойника
- Откуда берется двойник автомобиля;
- Можно ли понять до покупки, что перед вами двойник автомобиля;
- Как не купить машину-двойника;
- Что делать, если купил машину-двойника.
Откуда берется двойник автомобиля
Копия уже существующей машины создается злоумышленниками со следующими целями:
- Чтобы избежать штрафов с камер. Для этого мошенники присматривают в интернете машину этой же марки, модели и цвета, создают себе такой же госномер, и вешают на свою машину. В результате злоумышленник собирает на своей машине штрафы, а они приходят собственнику оригинального авто. Иногда двойники сосуществуют в одном городе, и хозяин оригинального авто долго не может понять, что не совершал нарушений, за которые получает штрафы.
- Чтобы легализовать незаконно ввезенные в Россию или угнанные авто. Для этого преступники присматривают машину, имеющую те же параметры, и перебивают под ее ПТС угнанную.
Можно ли понять до покупки, что перед вами двойник автомобиля
Понять покупателю, что он имеет дело с машиной-двойником, очень сложно. Для этого нужна криминалистическая экспертиза.
Проверяя историю авто по базе, покупатель получит данные оригинальной машины. Даже сотрудники автоинспекции, остановив такую машину, не смогут установить, близнец это или нет.
Некоторые автомобилисты годами ездят на своих машинах, даже не подозревая, что это двойники, до тех пор, пока не начинают получать чужие штрафы с камер, не становятся фигурантами ДТП, в которые не попадали или владелец оригинального авто не снимет машину с учета в ГИБДД. В данном случае оригинальная машина исчезнет из баз автоинспекции, и вторая тоже перестанет существовать, что чревато большими неприятностями. При первой же остановке сотрудниками инспекции будет обнаружено, что машина снята с учета, и ее отправят на штрафстоянку, чтобы установить подлинность. Когда выяснится, что машина – двойник, будет заведено уголовное дело, и владельцу придется доказывать, что он не является соучастником преступления.
Если собственник оригинала автомобиля получит чужой штраф и обратится за его обжалованием, сотрудники автоинспекции выйдут на двойника, хозяин которого также будет привлечен, как соучастник уголовного дела, и ему придется доказывать, что он не знал о криминальном прошлом машины.
Как не купить машину-двойника
Создание машины-двойника грозит серьезными неприятностями. Статьей 326 УК РФ предусматривается до 2-х лет тюремного срока за подделку идентификационных номеров.
Если водитель не знал, что купил двойника автомобиля, придется доказывать свою непричастность к махинациям. Доказательством может стать оформленный договор купли-продажи с продавцом. Авто-двойник будет изъят, как вещдок, и даже если хозяин сможет доказать свою невиновность, назад он машину не получит. В лучшем случае ему разрешат продать авто на запчасти, либо сдать на металлолом.
Если водитель поймет, что купил машину-двойника, и попытается ее продать, ему грозит до 5 лет тюрьмы за продажу нелегального авто по статье 175 УК РФ, как только новый владелец заподозрит неладное и обратится в полицию.
В большинстве случаев покупатели машин-двойников лишаются и денег, и автомобилей.
Чтобы не попасть в число несчастных покупателей, нужно соблюдать ряд правил:
- Обращать внимание на цену машины. Если она ниже рынка, то надо насторожиться.
- Не покупать машины у перекупов, иметь дело только с реальными собственниками.
- Проверять, совпадают ли данные паспорта собственника с данными в документах.
- Заключать договор купли-продажи с полностью прописанной суммой, а не покупать авто по доверенности.
- Проверять номера на узлах и агрегатах авто. Если они затерты, и у вас закрались сомнения в их подлинности, закажите криминалистическую экспертизу. Стоимость ее от 10 до 35 тысяч рублей, однако лучше не пожалеть денег на специалиста, чем остаться и без машины, и без денег в случае, если авто окажется двойником.
Если эксперт установит при проверке, что VIN-код подвергался изменениям, отказывайтесь от покупки такой машины.
Что делать, если купил машину-двойника
Если спустя какое-то время после покупки машины вы начали подозревать, что что-то не так (например, начали приходить штрафы за нарушения, которых вы не совершали), закажите экспертизу у криминалиста.
Если эксперт установит, что у вас машина-двойник, напишите претензию бывшему хозяину и потребуйте расторгнуть договор и вернуть ваши деньги. При отказе продавца добровольно расторгнуть сделку – обращайтесь в суд. Так вы сможете вернуть свои деньги и доказать свою непричастность к преступлению.
Главное – не пытайтесь сбыть с рук автомобиль-двойник, тогда преступником будете вы.
Если экспертиза покажет, что ваша машина – оригинал, обратитесь в ГИБДД с заявлением о поиске двойника, а также смените номера регистрации, чтобы отвязаться от него.
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