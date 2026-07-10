Горит только стрелка направо, а сзади сигналят, можно ли ехать прямо — разбор ситуации по ПДД

10 июля 2026, 20:27
Что делать, если на перекрестке горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят
Что делать, если на перекрестке горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят
Ситуация на перекрестке: таксист намерен ехать прямо, но горит только зеленая стрелка направо. Сзади сигналит грузовик, требуя движения. Почему важно знать, как поступить в такой момент, и что говорит ПДД - разберем нюансы, которые помогут избежать штрафа и конфликтов на дороге.
Ситуации на перекрестках с дополнительной секцией светофора часто вызывают споры между водителями. Особенно остро это проявляется, когда один водитель намерен двигаться прямо, а сзади его подгоняют сигналами, не разбираясь в тонкостях дорожных правил. Подобный случай произошел с таксистом: он остановился в ожидании разрешающего сигнала, но водитель грузовика сзади настойчиво подал ему звуковой сигнал.
При таких обстоятельствах важно помнить: если на светофоре горит только зеленая стрелка направо, а основной сигнал для движения прямо еще не включился, водитель не имеет права продолжать движение в прямом направлении. Правила дорожного движения четко регламентируют: зеленая стрелка разрешает движение только в указанном направлении — в данном случае направо. Проезд прямо в этот момент является нарушением и влечет за собой штраф.
Сигналы сзади, даже если они звучат настойчиво, не дают права нарушать ПДД. Водитель обязан дождаться разрешающего сигнала для движения прямо. Подобные ситуации часто возникают из-за невнимательности или незнания правил другими участниками движения. Особенно актуально это для водителей грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, которые спешат и не всегда учитывают тонкости работы светофоров с дополнительными секциями.
Если водитель такси поддастся давлению и поедет прямо на стрелку, он рискует получить штраф за проезд на запрещающий сигнал. Кроме того, такие действия могут привести к аварийной ситуации, если с других направлений начнут движение автомобили, которым разрешено ехать по стрелке. Поэтому правильное решение — сохранять спокойствие, не реагировать на сигналы сзади и дождаться разрешающего сигнала для движения прямо.
Российским водителям важно помнить: знание таких тонкостей помогает не только избежать штрафов, но и снизить уровень конфликтов на дороге. По данным ГИБДД, большая часть нарушений на перекрестках связана именно с неправильной трактовкой сигналов светофора. В любой ситуации лучше руководствоваться правилами, а не давлением других участников движения. Это позволит обеспечить безопасность и избежать неприятных последствий.
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