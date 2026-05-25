Один водитель ждет основной зеленый, а другой сигналит сзади на стрелку - кто прав и что делать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 17:01

Что делать, если на светофоре горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят

Что делать, если на светофоре горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят

Один водитель ждет основной зеленый, а другой сигналит сзади на стрелку - кто прав и что делать

Что делать, если на светофоре горит только зеленая стрелка, а сзади сигналят

Ситуация на дороге, когда горит только зеленая стрелка, а сзади нетерпеливо сигналят, знакома многим. Почему важно знать, как правильно поступить, и что грозит за ошибку - объясняем на реальном примере. Часто игнорируют нюансы, а штрафы могут удивить даже опытных водителей.

Ситуация на дороге, когда горит только зеленая стрелка, а сзади нетерпеливо сигналят, знакома многим. Почему важно знать, как правильно поступить, и что грозит за ошибку - объясняем на реальном примере. Часто игнорируют нюансы, а штрафы могут удивить даже опытных водителей.

В российских городах водители ежедневно сталкиваются с непростыми дорожными ситуациями, где от правильного решения зависит не только безопасность, но и кошелек. Один из частых случаев - когда на перекрестке горит только зеленая стрелка, а основной сигнал светофора еще красный. В этот момент один автомобиль, намереваясь ехать прямо, останавливается в ожидании разрешающего сигнала. Но сзади к нему подъезжает другой и начинает настойчиво сигналить, требуя движения.

Почему эта ситуация вызывает столько споров? Дело в том, что зеленая стрелка разрешает движение только в определенном направлении - обычно направо. Если водитель такси поедет прямо, он нарушит правила и рискует получить штраф. Однако давление со стороны других участников движения, особенно если это крупный грузовик, может сбить с толку даже опытного автомобилиста.

В подобных случаях важно помнить: правила дорожного движения однозначно запрещают движение прямо при включенной только зеленой стрелке, если основной сигнал еще не разрешает проезд. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а в случае ДТП - к серьезным последствиям. Как отмечают специалисты, уступать давлению сзади не стоит, ведь ответственность за нарушение понесет именно тот, кто поедет на запрещающий сигнал.

Но есть важный нюанс. Если на перекрестке есть знаки, определяющие движение по полосам, и первый автомобиль занял ряд для поворота направо, возмущение второго водителя вполне обоснованно. Если же знаки отсутствуют, то зеленая стрелка дает возможность, но не обязанность поворачивать направо.

Подобные ситуации встречаются довольно часто. Многие водители сталкиваются с непониманием со стороны других участников движения, особенно когда речь идет о сложных перекрестках и нестандартных сигналах светофора. По данным экспертов, большинство нарушений происходит из-за спешки и невнимательности, а не из-за злого умысла. Важно помнить: даже если сзади сигналят, водитель обязан руководствоваться исключительно правилами, а не эмоциями других.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в особенностях поведения на дороге и узнать, какие автомобили чаще всего встречаются в такси, полезно ознакомиться с материалом о том, как меняется автопарк перевозчиков в России - подробности можно найти в аналитике по популярным маркам такси.

В заключение стоит напомнить: если вы оказались в подобной ситуации, не поддавайтесь давлению и не нарушайте правила ради чужого удобства. Зеленая стрелка - это не универсальное разрешение на движение, а четкий сигнал для определенного маневра. Соблюдение ПДД - залог вашей безопасности и спокойствия на дороге. По статистике, большинство штрафов за подобные нарушения выписываются именно в часы пик, когда спешка и нервозность достигают максимума. Не забывайте: ответственность всегда лежит на том, кто принимает решение ехать на запрещающий сигнал.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Тула Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться