Что делать, если начался внезапный масложор?
Признаки
Голубоватый цвет дыма из выхлопной трубы может служить индикатором, но только в особо тяжелых случаях. Если масло утекает небольшими порциями, цвет дыма может не измениться.
Нужно понимать, что двигатели по-разному расходуют моторное масло, но если его уровень постоянно падает, то стоит обратиться в сервис. Такого рода утечки могут привести к серьезным проблемам и дорогому ремонту, особенно на старых машинах, прошедших не одну сотню тысяч километров. Самым надежным для вычисления нормы расхода масла считается соотношение к расходу бензина. На каждую 1000 км в норме двигатель тратить объем масла, составляющий не более 0,5% от объема потраченного бензина. То есть если на 1000 км у вас уходит 100 л бензина, то масла должно тратиться не более 0,5 л.
Причин избыточного расхода масла может быть много, часто они взаимосвязаны, вот некоторые из них.
Неисправность клапана PCV
Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) является крайне важным элементом двигателя, он обеспечивает сжигание вредных газов, которые образуются при работе двигателя. Засорение этого клапана может привести к увеличению расхода масла, когда вместо отправки на дожиг отработанных газов, в камеру через воздухозаборник поступает много моторного масла. В большинстве случае проблема решается заменой клапана.
Износ поршневых колец или стенок цилиндра
Набор поршневых колец обеспечивает плотное прилегание к стенкам цилиндра для обеспечения компрессии и предотвращения утечек продуктов сгорания. При износе колец или начале процесса разрушения самого цилиндра, исчезает плотное прилегание и масло может просачиваться в камеру сгорания. Подобная проблема может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Маслосъемные колпачки
Они призваны регулировать расход масла и смазку клапанов. При выходе из строя регулирующая функция перестает работать и масло начинает течь в камеру сгорания.
Проблема в системе зажигания или топливных форсунках
Эти неисправности приводят к избытку горючего внутри цилиндра, в результате несгоревшее топливо смывает со стенок цилиндра моторное масло. Это ведет не только к повышенному расходу масла, но и износу всей цилиндровой группы.
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