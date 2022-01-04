Что делать, если облупилась краска на кузове?
Определите масштабы катастрофы
Прежде всего оцените размер повреждения, просто царапину иногда можно зашлифовать почти бесследно. Машины красят в несколько слоев, плюс первым слоем обычно наносят грунтовку, так что не всегда небольшая царапина будет катастрофой, она может затронуть только верхние слои краски. Чтобы определить это, промойте царапину водой с мыльным раствором и хорошенько просушите ее, иногда для верности можно пройтись автомобильным полиролем по царапине.
Вас спасут спирт и грунтовка
Очистив и просушив царапину, нужно будет зашлифовать ее. Используя наждачку с зернистостью 800 зачистите поврежденный слой краски. Лучше всего – доверить такие манипуляции специалистам, но при наличии определенного опыта с подготовкой поверхностей к покраске или лакировке, можно справиться и самостоятельно. Важно добиться максимальной гладкости, возможно используя наждачку с более мелкой зернистостью. Очистив поверхность, протрите ее салфеткой из микрофибры, смоченной в денатурированном спирте, так вы не только удалите остатки пыли, но и обезжирите поверхность. Затем нанесите слой грунтовки на очищенный участок кузова и дайте ей как следует высохнуть. Время высыхания указано на банке, но оно редко бывает менее 30 минут.
Наносим краску
Проще всего наносить краску из балончика, кроме случаев, когда у вас в гараже есть краскопульт. В некоторых случаях базовый слой краски вполне способен заменить грунтовку. Прежде чем начать покраску, закройте поверхности машины, которые не планируете покрывать слоем краски, оставив открытым только участок со сколом или царапинами. Кроме того, убедитесь, что солнечные лучи не падают на место покраски, от этого будет зависеть итоговый результат.
Баллон с краской надо хорошо потрясти, не менее минуты, краску наносить тонкими слоями, давая каждому просохнуть. Закончив нанесение краски, вы обнаружите, что свеже-покрашенный участок сильно выделяется на общем фоне. Чтобы сделать его отличие минимальным, подождите примерно сутки после нанесения финишного слоя и начинайте шлифовку наждачкой тонкой шлифовки с зернистостью 2000. Запомните – ваша цель максимально сгладить границы старой и новой краски, а не избавиться от них полностью. В заключение пройдитесь полиролью, чтобы краска приобрела равномерный блеск.
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