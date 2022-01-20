Что делать, если отказали тормоза во время движения?
Чего точно нельзя делать
Нельзя впадать в панику. Чтобы остановить машину с отказавшими тормозами, вам нужен холодный рассудок и полнейшая сосредоточенность. Если поддадитесь панике – поставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Дышите глубже и постарайтесь успокоиться.
Не трогайте коробку передач
Первым инстинктивным желанием может стать мгновенно переключиться с 4 на 1 передачу. Ни в коем случае не делайте этого! Вы можете потерять контроль над машиной.
Отключение зажигания
Еще одно ошибочное решение – заглушить двигатель. Сделав это, вы рискуете уйти в неконтролируемый занос с неработающими тормозами. К тому же отключив зажигание, вы окажетесь с выключенным гидроусилителем руля и, фактически, заблокированным рулевым управлением.
Что нужно сделать
Уберите ногу с педали газа и включите аварийные огни. Если дорога не пустая, то используйте звуковой сигнал автомобиля, чтобы дать понять окружающим, что к вам лучше не приближаться.
Постепенно снижайте передачу (5-4-3-2-1), при наличии опции круиз-контроль – задействуйте ее.
Продолжайте давить на тормоз
Сильные и частые нажатия на педаль тормоза могут помочь, т.к. большинство современных машин оснащены двухконтурной тормозной системой, которая независимо контролирует тормоза передней и задней оси. Агрессивное накачивание тормоза может помочь задействовать половину тормозов и замедлить машину (работает, если не вся система вышла из строя).
Стояночный тормоз
Не используйте его, пока не снизите скорость до минимума.
Направьте машину в сторону
Самым плохим решением будет оставаться в центре оживленной трассы. Если есть возможность направьте машину в сторону, попытайтесь держаться возле ограждения, ведь если машина сама не остановится, вам придется прибегнуть к управляемому столкновению. Рекомендуется задействовать боковую часть кузова, о лобовом столкновении с дорожным ограждением и тем более другими машинами речь не идет! Содранная краска с крыльев и дверей не слишком высокая цена за спасенные жизнь и здоровье.
Тормозные полосы в горах
В гористых районах, перед началом затяжного спуска можно увидеть знак 6.5 обозначающий полосу аварийной остановки. Это небольшой отрезок дороги, обычно с гравийным покрытием и подъемом. Они созданы специально, чтобы машины с отказавшими тормозами, что в горах происходит чаще, чем на равнинах, могли свернуть на такую полосу и остановиться там, сведя к минимум возможный урон для окружающих.
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